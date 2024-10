Obnova radnice vo Fiľakove pokračuje, zriadili i reštaurátorskú dielňu

Fiľakovo 31. októbra (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec pokračujú práce na komplexnej rekonštrukcii historickej radnice. V jednej z kancelárií sídla mestského úradu (MsÚ) zriadili aj reštaurátorskú dielňu, kde sa opravujú pôvodné prvky fasády. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Práce na obnove historickej radnice vo Fiľakove sa začali približne pred štyrmi mesiacmi, samospráva na projekt získala z plánu obnovy 2,5 milióna eur. Zhotoviteľ stavby pracuje na viacerých častiach budovy súčasne, a to na inštaláciách, fasáde, streche i na dvore. Práce podľa mesta pokračujú podľa schváleného harmonogramu.



Samospráva pri realizácii projektu dbá aj na zachovanie pôvodných prvkov vyše 100-ročnej budovy. V jednej z kancelárií preto zhotoviteľ zriadil reštaurátorskú dielňu, kde sa opravujú pôvodné prvky fasády.



"Počas prác sme natrafili na niektoré pôvodné okná, pri ktorých sa ukázalo, že boli zelené. Keďže na historickej časti budovy chceme zachovať a prinavrátiť čo najviac pôvodných detailov, z uličnej strany budovy budú osadené repliky pôvodných okien práve v zelenej farbe. Zo strany od dvora a na vedľajších budovách budú použité drevené eurookná. Odborníci sa k zeleným oknám snažia doladiť aj farebnú škálu na fasáde a tiež vkusne farebne odlíšiť vedľajší meštiacky dom od pôvodnej radnice," priblížil primátor mesta Attila Agócs.



Práce na projekte by mali byť dokončené do júna budúceho roka. Mesto však avizuje, že realizovať a zafinancovať bude musieť ďalšie úpravy mimo pôvodného projektu, a to napríklad výmenu vodovodu, dokončenie novej zasadačky v podkroví či klimatizáciu. "V projekte je síce zahrnutá rekuperácia, ale tá nedokáže schladiť vzduch natoľko, ako je to potrebné pri súčasných čoraz horúcejších letách," vysvetlil primátor. Všetky stavebné práce by tak podľa mesta mohli byť hotové do septembra, nasledovať budú povoľovacie procesy a zariaďovanie úradu. "Návrat mestského úradu do budovy radnice preto odhadujeme najskôr na prelome rokov 2025 a 2026," dodal Agócs.



Historická radnica vo Fiľakove sa začala stavať v roku 1911, dokončená bola o rok neskôr. Autormi objektu postaveného v secesnom štýle sú lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Budova bola posledné roky v nevyhovujúcom stave, problémom bolo najmä vlhnutie múrov, zlý stav strechy, neefektívnosť vykurovania a tiež celková energetická nehospodárnosť objektu. Fiľakovská samospráva sa pre rekonštrukciu jej dlhoročného sídla počas jari dočasne presťahovala na štyri rôzne adresy.