Obnova Rázusovej ulice v Spišskej Novej Vsi si vyžiada obmedzenia
Autor TASR
Spišská Nová Ves 30. augusta (TASR) - Obnova komunikácie na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi prinesie od budúceho týždňa obmedzenia. Mesto na webovej stránke informovalo, že prestavba obslužnej komunikácie sa začne od utorka 2. septembra a potrvá trištvrte roka.
Predpokladaný termín realizácie stavebných prác, ktoré zahŕňajú spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu a verejné osvetlenie, je deväť mesiacov. Stavbu realizuje miestna spoločnosť MIGI. Celkové náklady na prestavbu sú podľa zverejnenej zmluvy o dielo viac ako 400.000 eur vrátane DPH.
Samospráva v tejto súvislosti žiada o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a taktiež o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť všetkých motoristov, obyvateľov a podnikateľských subjektov pôsobiacich v predmetnej lokalite.
