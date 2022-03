Obnova Ružinovskej a Vajnorskej električkovej radiály sa odďaľuje

Bratislava 30. marca (TASR) - Termín modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej električkovej radiály v Bratislave sa odďaľuje. Vyplýva to z predbežného harmonogramu, ktorý je súčasťou informácie o stave príprav dopravných projektov v hlavnom meste, predloženej na štvrtkové (31. 3.) rokovanie mestských poslancov.



V prípade Ružinovskej radiály sa podľa harmonogramu zverejneného pred rokom predpokladalo vypracovanie projektovej dokumentácie do augusta 2021, do mája tohto roka sa plánoval tender na zhotoviteľa stavby a spustenie výstavby sa odhadovalo od novembra tohto roka.



V súčasnosti však už hlavné mesto informuje, že pre pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu došlo k časovému posunu jednotlivých aktivít projektu a stanoveného harmonogramu. Aktuálne sa predpokladá vypracovanie projektovej dokumentácie do konca tohto roka. V lete 2023 mesto predpokladá vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a spustenie prác očakáva v termíne jar 2024 - jeseň 2025, a to v závislosti od dostupnosti externých zdrojov financovania a priorít hlavného mesta.



Ružinovská radiála sa má podľa zverejnenej dokumentácie modernizovať v dĺžke 4,9 kilometra, a to v úsekoch Americké námestie - Legionárska, Legionárska - Líščie nivy, Líščie nivy - Chlumeckého. Mesto napríklad žiada, aby projektanti navrhli materiály na odhlučnenie a znížení vibrácií koľají, preferovali výhybky s malým uhlom odbočenia, či trať projektovať na rýchlosť 50 kilometrov za hodinu.



Magistrát avizuje oddialenie termínu modernizácie aj pri Vajnorskej električkovej radiále. Pred rokom očakával vypracovanie projektovej dokumentácie do marca tohto roka, do januára 2023 odhadoval spustenie tendra na zhotoviteľa stavby a začiatok modernizácie predpokladal od júna 2023.



Aj pri tomto projekte aktuálne hovorí samospráva o časovom posune jednotlivých aktivít a stanoveného harmonogramu, ktorý nastal pre pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a náročnosť riešenia projektu organizácie výstavby. Momentálne by sa mala projektová dokumentácia dokončiť do leta 2023, tender na zhotoviteľa očakáva samospráva do mája 2024 a spustenie výstavby od januára 2025 do augusta 2028. Závisieť to však bude od dostupnosti externých zdrojov financovania a priorít mesta.



Vajnorská radiála sa má modernizovať v dĺžke zhruba 6,5 kilometra v úsekoch Trnavské mýto - Za kasárňou, Za kasárňou – Tomášikova, Tomášikova — Jurajov dvor, Jurajov dvor - obratisko Zlaté piesky a Zátišie – Železničná stanica Nové Mesto. Cieľom je zvýšenie priemernej traťovej rýchlosti, odhlučnenie trate či zavedenie preferencie MHD s inteligentným riadením dopravy.