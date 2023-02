Obnova severného krídla hradu Modrý Kameň pokračuje

Modrý Kameň 4. februára (TASR) – Obnova severného krídla hradu Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračuje, v súčasnosti sa robia stavebné práce v interiéri. TASR to potvrdila Dáša Ďuríková z hradu Modrý Kameň, ktorý je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).



Pre stavebné práce je v súčasnosti uzatvorené nádvorie kaštieľa a aj prístupový most. "Trasa prístupu do múzea náhradným vchodom je zabezpečená. Múzeum je napriek rekonštrukcii v plnej prevádzke," spresnila. Vlani počas jesenných mesiacov pokračovali stavebné práce v interiéri aj exteriéri. "Kaštieľ získal novú tvár obnovou vonkajších omietok, pôvodných drevených okien a hradnej brány," konštatovala. Práce pokračovali v interiéri severného krídla kaštieľa. Riešilo sa vykurovanie, nová elektroinštalácia, obnova vnútorných omietok, ukladanie podláh, vybudovanie nových sociálnych zariadení a iné.



Projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu SR s názvom "HraMoKaPlus – obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov" nadväzuje na obnovu východného krídla barokového kaštieľa v roku 2017 z rovnakých zdrojov. Severné krídlo kaštieľa podľa slov riaditeľky múzea Heleny Ferencovej ohrozovali klimatické podmienky znásobené nevhodnými omietkami, ktoré boli nahradené vápennými. "Projekt zásadnou mierou posunie život nášho múzea a národnej kultúrnej pamiatky," uviedla.



Rekonštrukcia tak sprístupní návštevníkom hradu Modrý Kameň aj doposiaľ málo využívané priestory kaštieľa. "Hlavným zámerom projektu je obnova severného krídla kaštieľa s cieľom vytvoriť kreatívne, oddychové a reprezentatívne priestory pre aktivity návštevníkov múzea," vysvetlila koordinátorka projektu Janetta Hudecová.



Projekt obnovy severného krídla získal grantový príspevok vo výške 949.871 eur, väčšinu financií poskytol nórsky grant. Viac ako 140.000 eur je na rekonštrukciu použitých zo štátneho rozpočtu SR, ďalších takmer 50.000 z prostriedkov SNM.