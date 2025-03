Obnova škôlky v Detve pokračuje, práce sú na vonkajšej fasáde

Detva 31. marca (TASR) - Práce na rekonštrukcii a rozšírení kapacít Materskej školy na Námestí SNP v Detve pokračujú, v súčasnosti sú práce na vonkajšej fasáde. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že obnova napreduje a deti sa do nej vrátia v septembri budúceho roka.



Dodal, že vo vnútri sú zaliate všetky podlahy a hotové sú aj omietky. Podľa neho sú už niektoré časti obložené obkladom i dlažbou. Na niektorých miestach sa zas čaká len na vymaľovanie a založenie svietidiel, čiže elektroinštalácia už v budove je. „V škôlke sa už kúri, takže momentálne dokončujú práce vo vnútri a pripravujú sa na tie vonkajšie,“ objasnil.



Prednostka mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska doplnila, že hotová budova musí byť skolaudovaná do 30. júna. Poznamenala, že v blízkej dobe tak začnú obstarávanie vybavenia kuchyne.



Stavenisko mesto odovzdalo stavbárom začiatkom februára minulého roka. Zbúrali prednú časť objektu z drevostavby až po základy. Vybúrali podlahy a podkladový betón v zadnej, murovanej časti škôlky. Bolo to aj búranie otvorov v priečkach a stenách i zbúranie dvoch skladov. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. "Celkové náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy sú vo výške 1.727.641 eur," pripomína samospráva. Deti zo škôlky počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov.



Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, súčasnú murovanú časť obnovujú a bude mať nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.