Obnova Slaneckej cesty v Košiciach si vyžiada zmenu na Važeckej ulici

Košice 7. apríla (TASR) - Stavebné práce na rekonštrukcii Slaneckej cesty v Košiciach opäť pokročili. Zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice, Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a ďalších prítomných o tom na stredajšom (5. 4.) kontrolnom dni informovali zástupcovia zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav Bratislava. Rekonštrukcia si v najbližších dňoch vyžiada dopravné obmedzenia na Važeckej ulici. Na webstránke mesta o tom informoval hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.



Aktuálne sa na stavbe upravuje podložie, buduje sa drenáž podložia, cestná kanalizácia a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek. Po Veľkej noci sa podľa Tokarčíka začne s ukladaním nosníkov ľavého mosta ponad Myslavský potok, kde z dôvodu nepriaznivého počasia došlo k zdržaniu niektorých prác.



"V priebehu apríla sa bude robiť cementovo-betónová doska, ktorá je podkladom pod asfaltové vrstvy. Po jej vytvrdnutí sa začne s asfaltovaním - bez poslednej takzvanej obrusnej vrstvy. Celý 2,5 kilometra dlhý úsek by mal byť vyasfaltovaný v priebehu mája," uviedol Tokarčík.



Ako ďalej povedal, zhotoviteľ upresnil, že k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy - pravá strana v smere do Krásnej dôjde v polovici mája. Na niektorých úsekoch, ktoré sa postupne dokončia a doasfaltujú, sa bude dočasne jazdiť po starých jazdných pruhoch, na čo vodičov upozorní dopravné značenie.



"Od 17. apríla sa musia vodiči pripraviť na dopravné obmedzenia na časti Važeckej ulici, ktorá bude medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou pre budovanie novej cestnej kanalizácie a prekládke vodovodu uzavretá. Obmedzenia by mali trvať do začiatku letných prázdnin. Zastávky autobusov a električiek sa presunú až k obratisku električiek na Važeckej," doplnil Tokarčík s tým, že o zmenách v organizácii dopravy bude včas informovať.



Stavba v oboch jazdných profiloch bude podľa zhotoviteľa dokončená na jeseň tohto roka. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci tohto roka, dovtedy musí byť stavba podľa hovorcu magistrátu ukončená a odfinancovaná.