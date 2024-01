Obnova športového areálu Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene pokračuje

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou komplexnej obnovy športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Zmodernizovaná má byť atletická dráha, pribudnúť by mali tiež nové ihriská, mobiliár či osvetlenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako dodala, s projektom sa kraj bude uchádzať o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu. "Bude to z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry," objasnila s tým, že otvorená je do 29. februára.



Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu schválili krajskí poslanci vlani na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK. "Betónový povrch zastaranej atletickej dráhy bude zmodernizovaný novým tartanovým povrchom, dve existujúce asfaltové plochy na basketbal a hádzanú, ako aj doskočisko na skok do diaľky budú zrekonštruované a doplnené o futbalové, basketbalové i hádzanárske ihrisko, zmodernizujú sa sektory pre skok do diaľky, vrh guľou a workoutové ihrisko," priblížila vlani Štepáneková.



Predpokladané, odhadované náklady na rekonštrukciu areálu predstavujú vyše 1,1 milióna eur bez DPH. Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie projektu vo výške maximálne 500.000 eur.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.