Obnova športového areálu vo Zvolene pokračuje podľa harmonogramu
Autor TASR
Zvolen 2. júna (TASR) - Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene pokračuje podľa harmonogramu a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý školu zriaďuje.
Spresnila, že momentálne pracujú na povrchoch hracích plôch, ukladajú umelú trávu a ostatné povrchy. Následne budú osadzovať hracie prvky a na záver príde na rad inštalácia zázemia. „Ukončili všetky zemné práce, zrealizovali silno- a slaboprúdové rozvody, prípojky pre zázemie, spevnené plochy a chodníky,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, športový areál začne slúžiť hneď po dokončení stavby a skolaudovaní diela. „Predpoklad je, že práce ukončia do konca letných školských prázdnin a následne športový areál skolaudujú,“ podotkla. Kraj podľa nej predpokladá, že začiatkom nového školského roka by ho mohli slávnostne otvoriť.
Čierna dodala, že rozpočet na výstavbu areálu je 929.000 eur s DPH. Z toho príspevok z Fondu na podporu športu je 648.000 eur. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Maro.
Rekonštrukcia prinesie obnovený atletický ovál so štyrmi dráhami, sektor pre skok do diaľky a vrh guľou. V areáli vzniknú aj tri nové multifunkčné ihriská pre futbal, basketbal a hádzanú s možnosťou využitia aj na tenis a volejbal, ako aj ihrisko s 12 cvičebnými prvkami. Pribudnú aj mobiliár, kamerový systém, vybudujú osvetlenie i kontajnerové šatne, toalety a sprchy.
Riaditeľka GĽŠ vo Zvolene Ivetta Vidová konštatovala, že školský areál od roku 1988 zásadne neobnovili. Zároveň poznamenala, že už nespĺňal funkciu kvalitného a bezpečného ihriska. Doplnila, že celý proces prípravy projektu obnovy trval viac ako štyri roky.
Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.
