< sekcia Regióny
Obnova štadióna v Detve napreduje podľa plánu
Na financovanie sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Autor TASR
Detva 23. septembra (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti pokračuje s obnovou futbalového a atletického štadióna. Rekonštrukcia napreduje podľa plánu a práce sú v pokročilom štádiu. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že v areáli položili betónové obrubníky, ktoré presne vymedzujú atletickú dráhu a jednotlivé sektory disciplín. „Hotové sú tiež konštrukčné vrstvy z drveného kameniva, pričom na dokončenie chýba ešte posledná vrstva,“ objasnil. Potom budú nasledovať dvojvrstvový asfalt a finálny polyuretánový povrch.
Zámkovú dlažbu uložili približne na 80 percent. Po obvode dráhy osadili štrbinový odvodňovací žľab a v rámci stavby vybudovali aj drenážne potrubia so vsakovacími objektmi a akumulačnou nádržou. „Dokončili aj inštaláciu potrubia a káblov pre ovládanie závlahového systému futbalového ihriska,“ spomenul hovorca.
Práce robí spoločnosť Športfinal, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by ich mali všetky ukončiť do 4. novembra tohto roka. „Nasledovať bude kolaudačné konanie a oficiálne otvorenie štadióna plánujú na jar 2026,“ uviedol Suja. Od tohto termínu bude zrekonštruovaný areál pripravený hostiť tréningy, súťaže i podujatia pre verejnosť. Priestor na atletiku bude napríklad aj pre Športový klub Detva v pohybe.
Na financovanie sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 876.000 eur, zvyšnú časť dopláca samospráva z vlastného rozpočtu.
Rekonštrukcia sa týka celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov zmodernizujú a doplnia o nový závlahový systém. Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Budú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor na skok do výšky i vrh guľou.
Dodal, že v areáli položili betónové obrubníky, ktoré presne vymedzujú atletickú dráhu a jednotlivé sektory disciplín. „Hotové sú tiež konštrukčné vrstvy z drveného kameniva, pričom na dokončenie chýba ešte posledná vrstva,“ objasnil. Potom budú nasledovať dvojvrstvový asfalt a finálny polyuretánový povrch.
Zámkovú dlažbu uložili približne na 80 percent. Po obvode dráhy osadili štrbinový odvodňovací žľab a v rámci stavby vybudovali aj drenážne potrubia so vsakovacími objektmi a akumulačnou nádržou. „Dokončili aj inštaláciu potrubia a káblov pre ovládanie závlahového systému futbalového ihriska,“ spomenul hovorca.
Práce robí spoločnosť Športfinal, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by ich mali všetky ukončiť do 4. novembra tohto roka. „Nasledovať bude kolaudačné konanie a oficiálne otvorenie štadióna plánujú na jar 2026,“ uviedol Suja. Od tohto termínu bude zrekonštruovaný areál pripravený hostiť tréningy, súťaže i podujatia pre verejnosť. Priestor na atletiku bude napríklad aj pre Športový klub Detva v pohybe.
Na financovanie sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 876.000 eur, zvyšnú časť dopláca samospráva z vlastného rozpočtu.
Rekonštrukcia sa týka celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov zmodernizujú a doplnia o nový závlahový systém. Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Budú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor na skok do výšky i vrh guľou.