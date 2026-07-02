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Obnova synagógy vo Vrbovom: Prebieha obstarávanie, suma je známa
Synagógu vo Vrbovom postavili v roku 1883.
Autor TASR
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Vrbové 2. júla (TASR) - Mesto Vrbové v okrese Piešťany pripravuje rekonštrukciu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky - synagógy. Na realizáciu stavebných prác aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa s predpokladanou hodnotou viac ako 515.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt počíta s realizáciou zabezpečovacích stavebných prác, vybudovaním prípojky nízkeho napätia a prekládkou inžinierskych sietí, novými elektroinštaláciami, montážou elektrického rozvádzača i dátového rozvádzača. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je deväť mesiacov.
Synagógu vo Vrbovom postavili v roku 1883. Na Slovensku sa podobná nachádza iba v Malackách a Prešove. Náboženské obrady sa v nej konali až do druhej svetovej vojny. V roku 1947 objekt kúpil podnikateľ Dezider Hačko so zámerom zbúrať ho, no do zmeny režimu vo februári 1948 to nestihol. Budova potom slúžila ako sýpka či sklad odevného závodu Trikota. Samospráve sa ju podarilo získať do vlastníctva v roku 2016.
Projekt počíta s realizáciou zabezpečovacích stavebných prác, vybudovaním prípojky nízkeho napätia a prekládkou inžinierskych sietí, novými elektroinštaláciami, montážou elektrického rozvádzača i dátového rozvádzača. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je deväť mesiacov.
Synagógu vo Vrbovom postavili v roku 1883. Na Slovensku sa podobná nachádza iba v Malackách a Prešove. Náboženské obrady sa v nej konali až do druhej svetovej vojny. V roku 1947 objekt kúpil podnikateľ Dezider Hačko so zámerom zbúrať ho, no do zmeny režimu vo februári 1948 to nestihol. Budova potom slúžila ako sýpka či sklad odevného závodu Trikota. Samospráve sa ju podarilo získať do vlastníctva v roku 2016.