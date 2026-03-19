Obnova Szitnyayovského domu je dôkazom zmien v ochrane pamiatok
Autor TASR
Banská Štiavnica 19. marca (TASR) - Rekonštrukcia Szitnyayovského domu v historickom centre Banskej Štiavnice je dôkazom, že aj tragické udalosti môžu byť impulzom na pozitívnu zmenu v prístupe k dokumentácii a ochrane historických konštrukcií. Pri príležitosti stredajšieho (18. 3.) tretieho výročia ničivého požiaru, ktorý v centre historického mesta vážne poškodil sedem objektov vrátane Szitnyayovského domu, to skonštatovala Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova.
Chovanová priblížila, že na objekte Szitnyayovského domu, kde pred požiarom sídlila základná umelecká škola, zhorela vzácna manzardová baroková strecha. Vďaka tomu, že pamiatkari mali k dispozícii podrobnú dokumentáciu pôvodného stavu, padlo ambiciózne rozhodnutie nevyrobiť len tvarovú kópiu, ale obnoviť krov pôvodnými technológiami. Jeho obnovu označila za jednu z technicky najnáročnejších rekonštrukcií krovu na Slovensku.
„Cieľom nebola len vizuálna zhoda, ale návrat k poctivému remeslu. Tesári vytvorili celkovo 1080 prvkov z jedľového a zo smrekového dreva, ktoré boli opracované tradičným ručným kresaním,“ uviedol projektový tím.
Nosné prvky krovu boli montované priamo na mieste s využitím tradičných tesárskych spojov, úplne bez použitia priemyselných polotovarov. Dnes už krov pokrýva strešná krytina z tradičného štiepaného šindľa. Technické detaily infraštruktúry strechy budú podľa Chovanovej dokončené po finálnej obnove vnútorných častí budovy začiatkom tohto leta.
Projekt však podľa Chovanovej nemal len stavebný, ale aj silný edukačný rozmer. Snahou vzdelávacieho programu bolo vzbudiť záujem o hodnotu historických krovov a podporiť kapacity tesárov ovládajúcich tradičné techniky. Jeho súčasťou bola séria podujatí pre odbornú verejnosť, ale aj exhibičné ukážky tesárstva a výstavy priamo v uliciach mesta. Celý proces bol navyše časozberne zaznamenávaný a stane sa súčasťou pripravovaného filmového dokumentu.
