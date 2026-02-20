< sekcia Regióny
Obnova technických prvkov v rokline Suchá Belá pokračuje
Autor TASR
Hrabušice 20. februára (TASR) - Obnova technických prvkov v rokline Suchá Belá v Slovenskom raji pokračuje. Obec Hrabušice informovala, že prvou etapou bolo osadenie kovového premostenia nad Misovými vodopádmi. Aktuálne je ukončená aj druhá fáza, a to montáž nových drevených rebríkov v exponovaných úsekoch.
„Úpravy reagujú na opotrebenie drevených konštrukcií, ktoré je v najnavštevovanejšej rokline Slovenského raja časté, a preto si vyžadujú pravidelnú výmenu,“ uviedla samospráva.
V tretej fáze sa plánuje výmena pôvodného železného rebríka za systém stúpačiek v prvom úseku Misových vodopádov. To podľa obce umožní bezpečnejší a plynulejší prechod týmto úsekom.