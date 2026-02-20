Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Regióny

Obnova technických prvkov v rokline Suchá Belá pokračuje

.
Na archívnej snímke roklina Suchá Belá. Foto: TASR Milan Kapusta

V tretej fáze sa plánuje výmena pôvodného železného rebríka za systém stúpačiek v prvom úseku Misových vodopádov. To podľa obce umožní bezpečnejší a plynulejší prechod týmto úsekom.

Autor TASR
Hrabušice 20. februára (TASR) - Obnova technických prvkov v rokline Suchá Belá v Slovenskom raji pokračuje. Obec Hrabušice informovala, že prvou etapou bolo osadenie kovového premostenia nad Misovými vodopádmi. Aktuálne je ukončená aj druhá fáza, a to montáž nových drevených rebríkov v exponovaných úsekoch.

Úpravy reagujú na opotrebenie drevených konštrukcií, ktoré je v najnavštevovanejšej rokline Slovenského raja časté, a preto si vyžadujú pravidelnú výmenu,“ uviedla samospráva.

V tretej fáze sa plánuje výmena pôvodného železného rebríka za systém stúpačiek v prvom úseku Misových vodopádov. To podľa obce umožní bezpečnejší a plynulejší prechod týmto úsekom.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia