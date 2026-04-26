Obnova trhoviska Mlynarovičova v Petržalke je zatiaľ v nedohľadne
Podkladom pre zadanie budú výsledky participácie so stánkarmi, ale aj s verejnosťou, tá môže do 20. mája vyplniť dotazník.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Kedy by sa mohlo začať s plánovanou revitalizáciou Trhoviska Mlynarovičova a jeho okolia v bratislavskej Petržalke, je zatiaľ otázne. Na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva pripravuje miestny úrad podklady pre novú architektonickú štúdiu. Niektorým poslancom sa totiž pôvodná nepozdávala, a to aj napriek tomu, že úrad deklaroval pripravenosť akceptovať pripomienky odbornej verejnosti či trhovníkov. Novú štúdiu by mali vypracovať študenti z Fakulty architektúry a dizajnu (FAD) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
„Realizácia samotnej rekonštrukcie v tomto roku nie je procesne možná. Odborné štúdie z FAD STU budú k dispozícii na konci semestra a následne budú podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie potrebných povolení,“ uviedol pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman.
Podkladom pre zadanie budú výsledky participácie so stánkarmi, ale aj s verejnosťou, tá môže do 20. mája vyplniť dotazník. Riešenie štúdie sa odhaduje na zimný semester, odovzdanie ateliérových prác predpokladá úrad v januári 2027. Do jesene je odhadované odovzdanie projektovej dokumentácie. Samotný projekt by mal byť realizovaný na etapy. Vyplýva to z informačného materiálu na najbližšie rokovanie zastupiteľstva.
Jedným z navrhovateľov na spracovanie novej štúdie bol poslanec a neúspešný kandidát na starostu Petržalky vo vlaňajších doplňujúcich voľbách Juraj Mravec. Problém pôvodnej štúdie videl najmä v spôsobe, akým vznikla, keďže mala vzniknúť bez participácie, i v estetike návrhu. Vyvolala preto podľa neho „výraznú kritiku“ medzi obyvateľmi i trhovníkmi, ktorí ju mali prirovnať „skôr k prezliekarňam na kúpalisku než k modernému mestskému trhovisku“.
Architektonická štúdia musí byť podľa neho jasným a stabilným východiskom pre ďalšie projektovanie a realizáciu, príprava dôkladná a otvorená. Je presvedčený, že ak by sa pokračovalo v pôvodnom návrhu, viedlo by to skôr k improvizácii a chaosu ako ku kvalitnému výsledku. Iba mechanicky upravovať existujúcu, nedostatočne pripravenú štúdiu nedávalo podľa poslanca zmysel a mohlo by to viesť k chybám v ďalších etapách projektu i k vyšším nákladom.
„Trhovisko Mlynarovičova je posledným funkčným trhoviskom v Petržalke a má pre miestnych obyvateľov aj trhovníkov veľkú hodnotu. Preto je dôležité zachovať jeho charakter a zároveň ho citlivo modernizovať,“ poznamenal Mravec s tým, že investícia do kvalitnej prípravy je vždy hospodárnejšia ako snaha šetriť na začiatku a následne riešiť problémy počas realizácie.
Podľa Adama Sarlósa, podpredsedu klubu Team Bratislava a PS, ktorý dlhodobo kritizuje petržalského starostu Jána Hrčku, bolo nazvať pôvodný dokument architektonickou štúdiou „veľmi odvážne“. Hovorí o nekvalitnom riešení, absencii participácie, zmapovania potrieb daného priestoru či jasných predstáv.
„Diskusiu o revitalizácii trhoviska majú poslanci minimálne sedem rokov. Za celý ten čas Ján Hrčka na túto tému kašľal. A zrazu máme v rukách dokument s informáciou o plánovanej rekonštrukcii ešte tento rok podľa nejakých predstáv starostu,“ podotkol Sarlós.
Štúdia by mala byť podľa neho riadne spracovaná, ideálne v gescii odborného tímu, s analýzou verejného priestoru s dosahom na parkovanie, zeleň či širší a užší územný rozvoj. Ak sa k revitalizácii pristúpi koncepčne a zodpovedne, mohlo by to byť podľa neho lacnejšie.
Tým, že poslanecký zbor, nie však jednohlasne, odmietol pôvodnú štúdiu a vyžiadal si novú, je realizácia projektu podľa vicestarostu v nedohľadne. „Dôležité, čo je potrebné povedať, je, že sme boli pripravení akceptovať všetky pripomienky odbornej verejnosti, členov komisie. Takisto sme sľúbili, že debaty so samotnými trhovníkmi budú pokračovať a vyhovie sa ich potrebám. Všetko toto mohlo byť zapracované v rámci súčasného procesu a nebolo potrebné to vrátiť na úplný začiatok,“ myslí si Karman.
To, že bola štúdia vypracovaná pomerne narýchlo a v nejakom režime, malo podľa neho dôvody. Odôvodnil to aj typom dotácií, úrad uvažoval o zapojení modrých a zelených dotácií. Štúdia podľa neho riešila aj bezprostredné okolie, samotnú stavbu trhoviska plánovali zrekonštruovať na základe požiadaviek trhovníkov. Pripustil, že to štúdia nie úplne reflektovala, poslanci však všetky informácie dostali.
