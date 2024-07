VIDEO: Obnova Turnianskeho hradu pokračuje, projekt trvá 18 mesiacov

Turňa nad Bodvou 31. júla (TASR) - Na Turnianskom hrade v okrese Košice-okolie pokračuje občianske združenie (OZ) Castrum Thorna aj toto leto v obnove pamiatky. S vynášaním piesku a stavebného materiálu môžu opäť pomôcť aj turisti smerujúci na vrch hradného kopca.



Obnovu pamiatky realizujú v rámci národného projektu Ľudia a hrady. "Práce na hrade v tejto sezóne sa začali 1. mája a budú trvať 18 mesiacov s tým, že máme piatich pomocných a piatich odborných zamestnancov, jedného majstra a jedného koordinátora," uviedla pre TASR Helena Mackovjaková z OZ Castrum Thorna. Zmluva na projekt s úhradou miezd je cez úrad práce.



Úvod sezóny zahŕňal archeologický výskum, ktorý sa zameral na časť veže, paláca a vstupnej brány. Murovanie aktuálne realizujú na múre severnej hospodárskej budovy a východného paláca.



"Dokončili sa práce na exteriéri bastiónu. Pokračujeme v prácach na severnej hospodárskej budove, kde je najhavarijnejší stav, ako aj na paláci, kde ešte niektoré okná potrebujú opravu. Chceli by sme sa toho roku prvýkrát pustiť aj do veže, ktorá je najstaršou časťou hradu," priblížila Mackovjaková.



Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže záverečný strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Veľkou pomocou je zapojenie turistov, ktorí môžu napríklad vyniesť piesok v pripravených vedierkach.







Súčasťou aktivít pre návštevníkov Turnianskeho hradu bude Noc hradov a netopierov, ktorá sa bude konať sobotu 17. augusta. Podujatie s programom najmä pre deti priblíži nielen postup obnovy pamiatky, ale aj miestnu prírodu. K obyvateľom hradu patria netopiere, pre ktoré v rámci projektu Biohrad OZ do múrov zabudovalo náhradné úkryty. "Nejde len o záchranu historickej pamiatky, ale aj o ochranu toho vzácneho biotopu, či už ide o rastliny alebo živočíchy, aby ľudia spoznali aj krásne prostredie, ktoré tu je," dodala Mackovjaková.



Počiatky hradu pri obci Turňa nad Bodvou siahajú do 13. storočia, keď po mongolskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa pevnosť rozširovala. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď ho cisárske vojsko dalo čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty. Zaujímavosťou je stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená v skalách pre kolesá vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.