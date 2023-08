Obnova Turnianskeho hradu pokračuje, vyniesť piesok môžu aj turisti

Turňa nad Bodvou 17. augusta (TASR) - V obnove hradu nad obcou Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie pokračuje aj toto leto občianske združenie (OZ) Castrum Thorna. S vynášaním piesku v pripravených vedierkach na Turniansky hrad môžu pomôcť aj turisti.



Murovať sa na tejto národnej kultúrnej pamiatke začalo v roku 2019. "Toho roku sme sa zamerali hlavne na obnovu bastiónu, práce už vrcholia, momentálne sme v štádiu, že sa už len čistí materiál, ktorý je tam ešte uskladnený. Našou ďalšou činnosťou bude obnova palácového múra a pokračujeme ešte v prácach v severnej hospodárskej budove," uviedla pre TASR predsedníčka OZ Castrum Thorna Helena Mackovjaková.



Tento rok získalo združenie z Ministerstva kultúry (MK) SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 47.000 eur. Z prostriedkov zamestnávajú od mája do novembra štyroch pomocných robotníkov, predtým nezamestnaných. "Robia pomocné práce pri murovaní, chystajú maltu, kamene, prenášajú materiál alebo čistia priestor od náletových drevín. Všetok stavebný materiál, ktorý potrebujeme k murovaniu, sa ručne vynáša, pri tom nám pomáhajú aj turisti, vďaka čomu môže obnova hradu napredovať," priblížila Mackovjaková. Skupina nadšencov organizuje na hrade aj dobrovoľnícke víkendové brigády, keďže najviac by sa túto sezónu zišlo viac pracovnej sily.



Castrum Thorna realizuje s podporou Nadácie VÚB aj projekt na opätovné usídlenie sa netopierov a vtákov - dážďovníkov. Pre obnovu hradných múrov sa totiž začali z tohto miesta vytrácať živočíchy, ktoré obývali ich dutiny a praskliny. Do múrov sú tak zakomponované náhradné úkryty pre dážďovníky a netopiere, pribudnú aj chránené liahniská pre jašterice či vtáčie búdky pre sokoly.



Najbližšou akciou na Turnianskom hrade bude sobotňajšia (19. 8.) Noc hradov a netopierov, ktorá sa začne o 14.00 h a potrvá do 22.00 h. "Chceme prezentovať, čo sme urobili za tie štyri roky, súčasťou programu budú tvorivé dielne a hry pre deti, lukostreľba a ukážky dobových zbraní. Večer bude v spolupráci s Národným parkom Slovenský kras venovaný netopierom s premietaním a snáď sa aj nejaký netopier nad nami objaví," priblížila predsedníčka združenia.



Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po tatárskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa rozširoval. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď cisárske vojsko dalo pevnosť čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty hradu. Zaujímavosťou je v skalách stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená kolesami vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.