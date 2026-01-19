< sekcia Regióny
Obnova Novohradskej sa má začať na jar, Lučenec podpísal zmluvy o NFP
Súčasťou projektu budú aj vodné a umelecké prvky či mestský mobiliár.
Autor TASR
Lučenec 19. januára (TASR) - Mesto Lučenec už podpísalo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (NFP) na rekonštrukciu Novohradskej ulice. Samospráva vďaka dotácii vo výške viac ako 3,9 milióna eur komplexne obnoví jednu z najvýznamnejších ulíc v centre mesta, začiatok prác očakáva na jar. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
„Podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie je významným posunom v administratívnej príprave. Sme o krok bližšie k samotnej realizácii rekonštrukcie, ktorú v prípravnej fáze projektu pripomienkovali aj občania. Rekonštrukcia Novohradskej ulice nebude len o vozovke a chodníkoch, je to komplexná modernizácia, ktorá zlepší podmienky pre motoristov, obyvateľov, chodcov aj cyklistov,“ skonštatovala primátorka Alexandra Pivková.
Cieľom mesta je v rámci projektu premeniť Novohradskú ulicu na priestrannú, modernú a bezpečnú komunikáciu so širokými chodníkmi, bezpečnými cyklopruhmi, zastávkou MHD, parkovacími plochami a zeleňou. Súčasťou projektu budú aj vodné a umelecké prvky či mestský mobiliár.
Samospráva v projekte počíta s komplexnou obnovou povrchov komunikácie, dopravného značenia, chodníkov či budovaním nových cyklopruhov. Rekonštrukciou prejdú dve vetvy Novohradskej ulice, ide o úsek od križovatky s Masarykovou ulicou po križovatku s Ulicou M. Rázusa.
Mesto Lučenec už v rámci projektu vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, začiatok realizácie očakáva počas jari. Konečná cena a termín však budú známe až po úspešnom ukončení tendra a podpise zmluvy.
Rekonštrukcia Novohradskej ulice je jednou z najväčších investícií v Lučenci za posledné roky. Samospráva na projekt získala z európskych zdrojov vyše 3,9 milióna eur. Spolufinancovanie oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako sú napríklad nové parkoviská, mobiliár či výdavky týkajúce sa údržby zelene, bude radnicu stáť približne 800.000 eur.
„Podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie je významným posunom v administratívnej príprave. Sme o krok bližšie k samotnej realizácii rekonštrukcie, ktorú v prípravnej fáze projektu pripomienkovali aj občania. Rekonštrukcia Novohradskej ulice nebude len o vozovke a chodníkoch, je to komplexná modernizácia, ktorá zlepší podmienky pre motoristov, obyvateľov, chodcov aj cyklistov,“ skonštatovala primátorka Alexandra Pivková.
Cieľom mesta je v rámci projektu premeniť Novohradskú ulicu na priestrannú, modernú a bezpečnú komunikáciu so širokými chodníkmi, bezpečnými cyklopruhmi, zastávkou MHD, parkovacími plochami a zeleňou. Súčasťou projektu budú aj vodné a umelecké prvky či mestský mobiliár.
Samospráva v projekte počíta s komplexnou obnovou povrchov komunikácie, dopravného značenia, chodníkov či budovaním nových cyklopruhov. Rekonštrukciou prejdú dve vetvy Novohradskej ulice, ide o úsek od križovatky s Masarykovou ulicou po križovatku s Ulicou M. Rázusa.
Mesto Lučenec už v rámci projektu vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, začiatok realizácie očakáva počas jari. Konečná cena a termín však budú známe až po úspešnom ukončení tendra a podpise zmluvy.
Rekonštrukcia Novohradskej ulice je jednou z najväčších investícií v Lučenci za posledné roky. Samospráva na projekt získala z európskych zdrojov vyše 3,9 milióna eur. Spolufinancovanie oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako sú napríklad nové parkoviská, mobiliár či výdavky týkajúce sa údržby zelene, bude radnicu stáť približne 800.000 eur.