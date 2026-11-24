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Obnova vodovodu v Piešťanoch pokračuje druhou etapou
Prvá etapa druhého úseku, ktorá viedla od sídliska A. Trajana po parkovisko pri cintoríne, je už hotová.
Autor TASR
Piešťany 24. novembra (TASR) - Obnova mestského vodovodného potrubia v Piešťanoch pokračuje ďalšou etapou. Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) aktuálne realizuje práce na druhom úseku, pričom stavebné činnosti prebiehajú aj v lokalite Dopravnej ulice. V súvislosti s výmenou uzáverov v armatúrnej šachte je naplánované prerušenie dodávky pitnej vody v termíne 3. decembra. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Prvá etapa druhého úseku, ktorá viedla od sídliska A. Trajana po parkovisko pri cintoríne, je už hotová. V súčasnosti pracujú na druhej etape. Tá zahŕňa časť od garáží pri cintoríne popri Dopravnej ulici až po križovatku s Vrbovskou cestou. Po ukončení bude celý druhý úsek obnovy potrubia zrealizovaný. Konečné úpravy spevnených a nespevnených plôch budú realizované postupne v závislosti od počasia.
Súbežne pokračujú práce aj na prvom úseku, konkrétne v jeho prvej etape. Stavebníci pracujú v časti od Obchodnej ulice pod železničnou traťou smerom na Dopravnú ulicu. Plánovaná odstávka vody sa dotkne ulíc Vrbovská cesta, Brigádnická, Družstevná, Nikola Teslu, Priemyselná a Obchodná.
Vodárenská spoločnosť upozorňuje, že počas stavebných prác treba počítať s dočasnými priestorovými obmedzeniami a zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov, predovšetkým v okolí Dopravnej a Obchodnej ulice. Obyvateľom sa za komplikácie ospravedlňuje a ďakuje za trpezlivosť a pochopenie.
Projekt obnovy verejného vodovodného potrubia je financovaný z európskych peňazí v rámci programu Slovensko. TAVOS na jeho realizáciu získal finančné prostriedky vo výške 2.978.876 eur s DPH. Investícia zahŕňa výmenu potrubí pochádzajúcich z rokov 1961 až 1988 na troch úsekoch. Práce sa realizujú prevažne bezvýkopovou metódou vťahovania nového potrubia, čiastočne aj prostredníctvom otvorených výkopov.
Prvá etapa druhého úseku, ktorá viedla od sídliska A. Trajana po parkovisko pri cintoríne, je už hotová. V súčasnosti pracujú na druhej etape. Tá zahŕňa časť od garáží pri cintoríne popri Dopravnej ulici až po križovatku s Vrbovskou cestou. Po ukončení bude celý druhý úsek obnovy potrubia zrealizovaný. Konečné úpravy spevnených a nespevnených plôch budú realizované postupne v závislosti od počasia.
Súbežne pokračujú práce aj na prvom úseku, konkrétne v jeho prvej etape. Stavebníci pracujú v časti od Obchodnej ulice pod železničnou traťou smerom na Dopravnú ulicu. Plánovaná odstávka vody sa dotkne ulíc Vrbovská cesta, Brigádnická, Družstevná, Nikola Teslu, Priemyselná a Obchodná.
Vodárenská spoločnosť upozorňuje, že počas stavebných prác treba počítať s dočasnými priestorovými obmedzeniami a zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov, predovšetkým v okolí Dopravnej a Obchodnej ulice. Obyvateľom sa za komplikácie ospravedlňuje a ďakuje za trpezlivosť a pochopenie.
Projekt obnovy verejného vodovodného potrubia je financovaný z európskych peňazí v rámci programu Slovensko. TAVOS na jeho realizáciu získal finančné prostriedky vo výške 2.978.876 eur s DPH. Investícia zahŕňa výmenu potrubí pochádzajúcich z rokov 1961 až 1988 na troch úsekoch. Práce sa realizujú prevažne bezvýkopovou metódou vťahovania nového potrubia, čiastočne aj prostredníctvom otvorených výkopov.