Obnova vozovky na moste Váhovce spôsobuje v smere do Trnavy zdržanie

Váhovce 4. decembra (TASR) - Obnova vozovky na ľavej strane mosta Váhovce na rýchlostnej ceste R1 spôsobuje v smere do Trnavy zdržanie do 15 minút. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti. Cestári budú na moste pracovať okrem stredy aj vo štvrtok 5. decembra.



"Obmedzenie na diaľnici R1 je realizované po jednotlivých jazdných pruhoch, doprava je vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu, popri pracovisku," priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková. Vodičov žiada, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenia.



Pravá časť mosta Váhovce prešla v predchádzajúcich týždňoch komplexnou rekonštrukciou. Počas opravných prác bola vyťažená vozovka na ľavej strane, preto diaľničiari obnovujú vozovku na moste aj v smere do Trnavy.