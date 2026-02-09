< sekcia Regióny
Obnova zariadenia sociálnych služieb v Detve pokračuje
Autor TASR
Detva 9. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK informovala, že práce pokračujú v súlade s harmonogramom.
Spresnila, že rozpracovali schodište na prvé nadzemné podlažie, pokračujú inštalácie zdravotechniky a kanalizácie. Súčasťou je aj murovanie a osadenie prefabrikovaného stropu na treťom nadzemnom podlaží.
Predseda BBSK Ondrej Lunter priblížil, že budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádza ešte zo 60. rokov minulého storočia. Na jej obnovu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti. Hotová by mala byť na jar.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Modernizácia čaká aj vykurovanie. Na budovu tiež nadstavia jedno poschodie, kde podľa Luntera vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo. „Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová. Zároveň ocenila, že v zariadení vzniknú nové priestory a vďaka moderným stavebným úpravám bude pre klientov prostredie vyhovujúcejšie.
V areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Svoj nový domov by tam mali nájsť dospelí klienti ZSS Detvan - Piešť, ktorí sú plne funkční a samostatní. „Zariadenie sa nachádza vo fáze projektovania a v súčasnosti je pred územným a stavebným rozhodnutím,“ zdôraznila Čierna s tým, že začiatok stavebných prác sa viaže na získanie zdrojov na uskutočnenie.
Ako uviedla, v ZSS Detvan - Piešť plánujú komplexnú rekonštrukciu. Zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných služieb a debarierizáciu. „Projekt má v súčasnosti vydané platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ reagovala. Začiatok prác podľa nej súvisí so získaním financií na realizáciu projektu.
