Obnova zelene v centre Prešova si vyžiada dopravné obmedzenia
Účastníkov cestnej premávky, ale aj chodcov prosí radnica o zvýšenú obozretnosť a opatrnosť v danej lokalite počas celej doby realizácie prác.
Autor TASR
Prešov 21. februára (TASR) - V historickom centre Prešova sa začala realizácia projektu revitalizácie stromoradí a kvitnúcich záhonov. Vyžiada si to aj dopravné obmedzenia na ceste na Hlavnej ulici, a to túto sobotu, ako aj ďalšiu sobotu 28. februára v čase od 6.00 do 18.00 h. Informoval o tom mestský úrad.
Na Hlavnej ulici vymenia ťahavé kríky za kvitnúce záhony trvaliek. „Na ďalších uliciach pribudnú nové stromy a záhony. Súčasťou projektu sú aj nevyhnutné orezy či výrub drevín,“ informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
V tejto súvislosti dôjde ku krátkodobej čiastočnej uzávierke cesty v asfaltovej časti Hlavnej ulice v úseku od križovatky s Jarkovou ulicou po križovatku s ulicou Hurbanistov. „Práce budú vykonávané postupne, vždy na inom úseku Hlavnej ulice. Predmetná čiastočná krátkodobá uzávierka rieši obchádzku motorového vozidla s mechanickou rukou v pravom jazdnom pruhu počas revitalizačných prác,“ oznámilo mesto.
Účastníkov cestnej premávky, ale aj chodcov prosí radnica o zvýšenú obozretnosť a opatrnosť v danej lokalite počas celej doby realizácie prác.
