Obnova Zemplínskeho múzea pokračuje Zimnou záhradou a Galériou

Michalovce 9. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v rekonštrukcii Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Tento týždeň sa začínajú práce na obnove tzv. Zimnej záhrady, opravou prejde aj budova Galérie. Na túto etapu prác je v krajskom rozpočte vyčlenených 383.000 eur, informoval Úrad KSK.



Rekonštrukcia budovy Zimnej záhrady má byť ukončená do pol roka od podpisu zmluvy s vysúťaženým dodávateľom. Táto časť rekonštrukcie bude stáť 263.000 eur. Ráta sa pritom s dispozičnými zmenami, rekonštrukciou krovu a strechy, výmenou okien a dverí, opravou fasády, vonkajších a vnútorných omietok, sanáciou proti vlhkosti a výmenou rozvodov. Súčasťou bude aj bezbariérový prístup a bezbariérové sociálne zariadenie.



"Zimná záhrada bola postavená začiatkom 19. storočia a šľachtickí majitelia v nej pôvodne pestovali exotické rastliny. Neskôr jej priestory slúžili ako evanjelický kostol. Po rekonštrukcii bude Zemplínske múzeum využívať tieto priestory na kultúrno-spoločenské podujatia, akcie, besedy či príležitostné výstavy," povedala riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková.



Rekonštrukcia Galérie je zameraná na opravu vstupných schodísk do objektu a ich prestrešenia, markízy, dodanie nových vstupných dverí a výmenu okien. Okrem toho pribudne nový zabezpečovací systém, upravená bude terasa a rekonštrukciou prejde aj ústredné vykurovanie. Tieto práce si vyžiadajú 120.000 eur.



V objekte sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú kancelárie odborných zamestnancov, konzervátorské dielne, knižnica a dokumentačné oddelenie. Tento účel ostane zachovaný aj po rekonštrukcii. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza centrálny muzeálny depozitár.



"Košický samosprávny kraj má v pláne opraviť budovu bývalej koniarne, v rámci ktorej prejde renováciou strecha, fasáda aj interiér. Po ukončení týchto prác by mali nasledovať parkové úpravy v areáli kaštieľa. Postupne by tak mali byť zrekonštruované všetky objekty, ktoré sú súčasťou múzea," uviedol Rastislav Trnka.