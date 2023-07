Obnova zrúcaniny goticko-renesančného hradu v Modrom Kameni pokračuje

Modrý Kameň 23. júla (TASR) - Obnova zrúcaniny goticko-renesančného hradu Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračuje. Objekt dlhodobo chátral, postupne však múry zachraňujú a o pár rokov ho plánujú sprístupniť verejnosti. TASR to povedala riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.



Ako ďalej uviedla, záchranné práce sa začali v roku 2013. "Je to časť, na ktorú čakáme, keď do nej budeme môcť pustiť návštevníkom. Bude to rozšírenie ponuky súčasného areálu múzea," objasnila s tým, že k tejto zrúcanine v 18. storočí pristavili súčasný barokový kaštieľ. Hrad už totiž vtedy prestal slúžiť svojmu účelu. "Postupne veľmi chátral, múry sa začali rozpadávať a ohrozovali nielen nádvorie kaštieľa, ale aj obývané podhradie mesta Modrý Kameň," vysvetlila riaditeľka. Dodala, že 30 rokov bol v tomto objekte sklad liekov a zdravotníckeho materiálu a nebol prístupný ľuďom.



Podľa Ferencovej v rámci prác odvodnili terasy zrúcaniny a v horizonte dvoch až troch rokov predpokladá, že bude k dispozícii pre návštevníkov. "V súčasnosti máme prístupný dolný priestor zrúcaniny, kde sa ľudia chodia pokochať výhľadom do okolitých nížin," poznamenala. Obnovu hradu hradia z európskych fondov a rozpočtov Ministerstva kultúry SR i Ministerstva vnútra SR.



Na jar tohto roka ukončili obnovu severného krídla barokového kaštieľa hradu Modrý Kameň. Rekonštrukcia tak sprístupnila návštevníkom aj doposiaľ málo využívané priestory kaštieľa. Projekt nadväzoval na obnovu východného krídla barokového kaštieľa v roku 2017. K dispozícii je po novom aj priestor na aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarská, remeselná a aj hračkárska dielňa. Nové priestory majú aj pokladnica a predajňa i priestory pre expozíciu vinohradníckej tradície regiónu. V tejto sezóne pribudla na hrade i cukráreň. Slúži aj ako miesto na aktivity a malé výstavy.