Obnova ZŠ Karloveskej v Bratislave má znížiť energetickú náročnosť
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Obnova budovy základnej školy (ZŠ) Karloveská, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť, predstavuje investíciu vo výške 1.389.998 eur bez DPH (1.709.697 eur s DPH). Dielo má byť hotové najneskôr do 16 mesiacov. Vyplýva to zo zmluvy, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosťou Euro-Štukonz, podpísala mestská časť 20. mája, tento týždeň nadobudla účinnosť. V rámci obnovy sa zrekonštruujú všetky povrchy, zateplia obvodové a strešné konštrukcie a vymenia výplne okenných a dverných otvorov s inštaláciou tieniacich prvkov. Predmetom rekonštrukcie sú aj vnútorné rozvody, v projektovej dokumentácii sa ráta i s inštaláciou fotovoltických panelov i zadržiavaním dažďovej vody prostredníctvom akumulačnej nádrže a tiež inštaláciou vegetačnej strechy. V rámci stavebných úprav príde k debarierizácii priestorov.
Mestská časť použije na financovanie projektu eurofondy.
