< sekcia Regióny
Obnove historických krovov v Banskej Štiavnici bude venovaný seminár
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi.
Autor TASR
Banská Štiavnica 24. septembra (TASR) - Cyklus vzdelávacích programov pre laickú i odbornú verejnosť, ktorý je súčasťou obnovy krovu Szitnyayovského domu v Banskej Štiavnici, pokračuje metodickým dňom pre odborných pracovníkov Pamiatkového úradu SR, krajských pamiatkových úradov a členov odborno-metodických komisií. Konať sa bude 2. októbra v Banskej Štiavnici. TASR o tom informovala Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova, ktorá podujatie pripravuje.
„Proces rekonštrukcie krovu vstúpil do záverečnej tretiny. Zámerom metodického dňa je predstaviť odborno-metodickým pracovníkom všetky etapy prípravy a realizácie projektu - od koncipovania zámeru, produkčno-manažérskej prípravy, tesárskeho spracovania guľatiny na kresané prvky až po viazanie krovu pomocou tradičných spojov,“ priblížila Chovanová.
Dodala, že podujatie bude príležitosťou predstaviť aj sériu ďalších inšpiratívnych príkladov dobrej praxe, zameraných najmä na obnovy historických drevených konštrukcií krovov. Po prednáškovej časti spojenej s diskusiou bude nasledovať exkurzia - komentovaná prehliadka obnoveného historického krovu v banskoštiavnickej radnici a rozostavaného krovu Szitnyayovského domu, počas ktorej bude dostatok priestoru na diskusiu.
Zámerom podujatia je podľa Chovanovej prehĺbiť diskusiu o metodických východiskách pri formovaní zámerov obnov historických krovov a o potrebe odbornej inventarizácie a dokumentácie cenných konštrukcií.
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi. Počas požiaru zhorel vzácny barokový krov manzardovej strechy z roku 1780. Obnova strechy má podľa Chovanovej v našom prostredí ojedinelý, ambiciózny koncept - zhotovuje sa rekonštrukčná kópia pôvodného barokového krovu. Projektanti navrhli nielen tvarovú a konštrukčnú repliku, ale krov sa realizuje historickým tesárskym spôsobom, výlučne ručným kresaním. Všetky spoje konštrukčných prvkov budú vyhotovené tradičnými tesárskymi technikami.
„Proces rekonštrukcie krovu vstúpil do záverečnej tretiny. Zámerom metodického dňa je predstaviť odborno-metodickým pracovníkom všetky etapy prípravy a realizácie projektu - od koncipovania zámeru, produkčno-manažérskej prípravy, tesárskeho spracovania guľatiny na kresané prvky až po viazanie krovu pomocou tradičných spojov,“ priblížila Chovanová.
Dodala, že podujatie bude príležitosťou predstaviť aj sériu ďalších inšpiratívnych príkladov dobrej praxe, zameraných najmä na obnovy historických drevených konštrukcií krovov. Po prednáškovej časti spojenej s diskusiou bude nasledovať exkurzia - komentovaná prehliadka obnoveného historického krovu v banskoštiavnickej radnici a rozostavaného krovu Szitnyayovského domu, počas ktorej bude dostatok priestoru na diskusiu.
Zámerom podujatia je podľa Chovanovej prehĺbiť diskusiu o metodických východiskách pri formovaní zámerov obnov historických krovov a o potrebe odbornej inventarizácie a dokumentácie cenných konštrukcií.
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi. Počas požiaru zhorel vzácny barokový krov manzardovej strechy z roku 1780. Obnova strechy má podľa Chovanovej v našom prostredí ojedinelý, ambiciózny koncept - zhotovuje sa rekonštrukčná kópia pôvodného barokového krovu. Projektanti navrhli nielen tvarovú a konštrukčnú repliku, ale krov sa realizuje historickým tesárskym spôsobom, výlučne ručným kresaním. Všetky spoje konštrukčných prvkov budú vyhotovené tradičnými tesárskymi technikami.