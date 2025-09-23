< sekcia Regióny
Obnove Krásnej Hôrky sa bude venovať nový projekčný tím
Obnove sa budú venovať i odborníci z STU.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) – Rekonštrukciou hradu Krásna Hôrka sa má zaoberať nový projekčný tím, ktorý buduje Slovenské národné múzeum (SNM). V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave sa pripravuje riešenie sanácie stále neskolaudovaných striech Dolného a Stredného hradu. Taktiež sa dolaďuje projektová dokumentácia doteraz nezačatej rekonštrukcie Horného hradu. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová, popierajúc zároveň, že by sa zastavila rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP).
„STU má pripraviť definitívne riešenie neskolaudovaných striech na Dolnom a Strednom hrade a sanácie nevyhovujúcej statiky krovov. STU bude v tomto prípade vykonávať aj autorský dozor, rovnako pripraví štúdiu technického stavu bášt,“ oznámila Predajňová. Zdôraznila, že vyriešenie striech a krovov je nevyhnutným predpokladom ďalšej rekonštrukcie.
Súbežne sa podľa jej slov bude riešiť aj rekonštrukcia Horného hradu, najviac postihnutého ničivým požiarom v roku 2012. „Doteraz sa rekonštrukcia nezačala, až na jar tohto roku bola pripravená projektová dokumentácia, ktorú momentálne aktualizujeme a dolaďujeme,“ dodala riaditeľka SNM. Očakáva, že sanačný projekt na strechy by mal byť hotový na začiatku nového roka. „Spustíme verejné obstarávanie na zhotoviteľa a verím, že na jar by sa mohli začať práce na strechách, súbežne by sa mohla začať aj rekonštrukcia Horného hradu,“ avizovala. Upozornila, že pred rekonštrukciou Horného hradu je potrebné vyčistiť prístup k najvrchnejšej časti pamiatky.
Súčasný stav, keď sa ani po 13 rokoch od ničivého požiaru neblíži rekonštrukcia k záveru, je podľa Predajňovej dôsledkom rozhodnutí bývalého vedenia SNM i nedostatočnej kontroly stavu rekonštrukcie. Predajňová spomína napríklad zámenu pôvodného autora projektu rekonštrukcie za projekčné oddelenie SNM, ktoré tvorili ľudia bez skúsenosti s obnovou pamiatkových objektov, rovnako vyčíta i zvolený postup rekonštrukcie. „Bol nesystémový, nelogický, namiesto toho, aby išla zhora dole, bolo to naopak. Aj preto musíme teraz riešiť, aby neprišlo k poškodeniu už sanovaných častí,“ vysvetlila.
Poprela tiež, že by po odstúpení od zmluvy so spoločnou MBM-Group, venujúcej sa obnove Dolného a Stredného hradu i infraštruktúre, bola zastavená rekonštrukcia. Dôvody odstúpenia sú podľa nej oprávnené, dementovala tiež, že by SNM nezaplatila za doteraz vykonané práce.
Predajňová informovala, že doteraz bolo na obnove preinvestovaných približne 25 miliónov eur. Mieni, že celkový objem prostriedkov prekročí v minulosti vládou schválenú alokáciu v objeme 35 miliónov eur.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur.
„STU má pripraviť definitívne riešenie neskolaudovaných striech na Dolnom a Strednom hrade a sanácie nevyhovujúcej statiky krovov. STU bude v tomto prípade vykonávať aj autorský dozor, rovnako pripraví štúdiu technického stavu bášt,“ oznámila Predajňová. Zdôraznila, že vyriešenie striech a krovov je nevyhnutným predpokladom ďalšej rekonštrukcie.
Súbežne sa podľa jej slov bude riešiť aj rekonštrukcia Horného hradu, najviac postihnutého ničivým požiarom v roku 2012. „Doteraz sa rekonštrukcia nezačala, až na jar tohto roku bola pripravená projektová dokumentácia, ktorú momentálne aktualizujeme a dolaďujeme,“ dodala riaditeľka SNM. Očakáva, že sanačný projekt na strechy by mal byť hotový na začiatku nového roka. „Spustíme verejné obstarávanie na zhotoviteľa a verím, že na jar by sa mohli začať práce na strechách, súbežne by sa mohla začať aj rekonštrukcia Horného hradu,“ avizovala. Upozornila, že pred rekonštrukciou Horného hradu je potrebné vyčistiť prístup k najvrchnejšej časti pamiatky.
Súčasný stav, keď sa ani po 13 rokoch od ničivého požiaru neblíži rekonštrukcia k záveru, je podľa Predajňovej dôsledkom rozhodnutí bývalého vedenia SNM i nedostatočnej kontroly stavu rekonštrukcie. Predajňová spomína napríklad zámenu pôvodného autora projektu rekonštrukcie za projekčné oddelenie SNM, ktoré tvorili ľudia bez skúsenosti s obnovou pamiatkových objektov, rovnako vyčíta i zvolený postup rekonštrukcie. „Bol nesystémový, nelogický, namiesto toho, aby išla zhora dole, bolo to naopak. Aj preto musíme teraz riešiť, aby neprišlo k poškodeniu už sanovaných častí,“ vysvetlila.
Poprela tiež, že by po odstúpení od zmluvy so spoločnou MBM-Group, venujúcej sa obnove Dolného a Stredného hradu i infraštruktúre, bola zastavená rekonštrukcia. Dôvody odstúpenia sú podľa nej oprávnené, dementovala tiež, že by SNM nezaplatila za doteraz vykonané práce.
Predajňová informovala, že doteraz bolo na obnove preinvestovaných približne 25 miliónov eur. Mieni, že celkový objem prostriedkov prekročí v minulosti vládou schválenú alokáciu v objeme 35 miliónov eur.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur.