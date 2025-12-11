< sekcia Regióny
VIDEO: Fontána Svetový poštár sa dočkala skúšobného spustenia
Fontána Svetový poštár, ktorá je dielom akademického sochára Martina Lettricha, bola v dôsledku vandalských zásahov posledné roky nefunkčná.
Bratislava 11. decembra (TASR) - Kompletne zrekonštruovaná fontána Svetový poštár v hornej časti Poštovej ulice v Bratislave sa vo štvrtok dočkala krátkeho skúšobného spustenia. Následne bude zazimovaná a s jej uvedením do riadnej prevádzky sa počíta na jar budúceho roka.
„Teší nás, že spúšťame do prevádzky ďalšiu z pozoruhodných fontán Starého Mesta a do ulíc Bratislavy sa tak vráti obľúbený vodný element,“ skonštatoval Robert Kováč, riaditeľ organizácie Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorá obnovu fontány realizovala.
Fontána Svetový poštár, ktorá je dielom akademického sochára Martina Lettricha, bola v dôsledku vandalských zásahov posledné roky nefunkčná. Jej obnova sa preto nezaobišla bez dôkladného očistenia kameňa bazéna, obvodového skleného múrika a samotnej plastiky. Bazén fontány vyžadoval úpravu prepadov a nové riešenie prekrytia nerezovým plechom. Aby bola prevádzka fontány bezproblémová a energeticky šetrná, rekonštrukciou prešli elektroinštalácia, rozvody vody, vetrací systém, vymenili sa čerpadlá, osvetlenie stĺpa fontány a vrchného chrliča s plastikou.
