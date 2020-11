Obnovená hasičská zbrojnica v Detve už slúži dobrovoľným hasičom

Detva 18. novembra (TASR) – Stavebné práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v Detve sú ukončené a v súčasnosti už budova slúži detvianskym dobrovoľným hasičom. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že mesto má 20 dobrovoľných hasičov. „Tento rok sa podieľali na 22 rôznych zásahoch, najmä pri povodniach a požiaroch trávy,“ spomenul.



Budova zbrojnice bola v minulosti charakteristická svojou drevenou vežou, ktorá sa na starých fotografiách týčila po boku kostolnej veže. Modernizácia budove vežu vrátila, postavili ju do výšky 10,5 metra a opäť bude slúžiť na sušenie hadíc.



S obnovou zničenej stavby začala samospráva vlani v máji. „Súčasťou prác bola rekonštrukcia strechy, budova dostala nové okná, dvere, dlažby, zateplené je podkrovie. Zrekonštruované sú tiež vnútorné rozvody kanalizácie a vody, nové sú elektroinštalácia, svietidlá, vykurovanie a sanitárne vybavenie,“ vymenoval primátor s tým, že rekonštrukcia a modernizácia zbrojnice stála 85.000 eur. „Z uvedenej sumy bola dotácia ministerstva vnútra 30.000 eur a zvyšných 55.000 eur dalo mesto zo svojho rozpočtu,“ doplnil.



V kompletne zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici sú na prízemí priestory na dve hasičské autá, dve šatne pre členov zboru, sociálne zariadenie, sprcha a denná miestnosť s kuchynkou. Víťazom verejného obstarávania a zhotoviteľom rekonštrukcie sa stala firma Siroň plus z Detvy.



Dobrovoľný hasičský zbor v Detve založili v roku 1927 a z tohto obdobia pochádza aj prvá budova hasičskej zbrojnice, ktorá bola drevená. Murovanú stavbu postavili okolo roku 1950. O svoju vežu na sušenie hadíc prišla pri rekonštrukcii v roku 1969.