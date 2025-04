Obnovená vodná nádrž Blajzloch v Slovenskom raji sa opäť napĺňa vodou

Hrabušice 18. apríla (TASR) - Zrekonštruovaná vodná nádrž Blajzloch v Národnom parku (NP) Slovenský raj sa opäť napĺňa vodou. Na sociálnej sieti o tom informovalo pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice. Práce na rekonštrukcii ukončili nedávno.



S obnovou hrádze jazera Blajzloch začali vlani v októbri. Okrem rekonštrukcie havarijného stavu telesa hrádze, ktorá bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1966, sa jazero vyčistilo aj od nánosov, keďže bolo za 50 rokov značne zanesené.



Riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil ešte pred časom objasnil, že lokalita je vzácna najmä pre vodné biotopy, ktoré sa v jazere vyskytujú. „Je to jedna z mála takýchto lokalít v Slovenskom raji, svojím spôsobom je najvýznamnejšia v rozložení vodných biotopov, to je rastlinstvo, ktoré sa nachádza pod hladinou,“ vysvetlil s tým, že čistenie by malo byť pravidelné, aby sa zamedzilo hromadeniu naplavenín.



Blajzloch je malá vodná nádrž v západnej časti Slovenského raja, ktorá sa nachádza na konci doliny rovnakého názvu. Od obce Hrabušice je vzdialená približne 15 minút autom a dostupná je aj z druhej strany cez Kopanec.