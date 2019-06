Obnovená výhybňa košickej detskej železnice umožní križovanie vlakov

Obnovenie druhej koľaje umožní podľa združenia Detská železnica Košice zvýšenie prepravnej kapacity a ešte viac zatraktívni populárnu turistickú úzkokoľajku.

Košice 14. júna (TASR) – Na Košickej detskej historickej železnici sa po 30 rokoch opäť môžu križovať vlaky. Umožnila to obnovená výhybňa Vpred, ktorú bolo potrebné nanovo postaviť po tom, ako bola v roku 1989 rozobratá ako nepotrebná. V piatok ju na železničke slávnostne otvorili.



Obnovenie druhej koľaje umožní podľa združenia Detská železnica Košice zvýšenie prepravnej kapacity a ešte viac zatraktívni populárnu turistickú úzkokoľajku.



"Likvidácia druhej koľaje vo výhybni Vpred sa začala v roku 1989 a nám sa ju takmer presne po 30 rokov podarilo obnoviť. Výhybňa bola vždy súčasťou železničky, svojím spôsobom v nej dotvárala atmosféru „veľkej“ železnice. Obnovená výhybňa zvýši priepustnosť trate, umožní flexibilnejšie reagovať na záujem cestujúcich a umožní križovanie nielen verejných, ale aj pracovných a služobných vlakov," vysvetlil Ľubomír Lehotský, predseda združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.



Práce mohli byť vykonané vďaka nadšeniu dobrovoľníkov, sponzorom a najmä podpore takmer 90.000 eur z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch úzkorozchodných železníc - v Košiciach a v Miškovci.



Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý si zaspomínal, ako v detstve navštevoval vtedy ešte Pioniersku železnicu a v stanici Vpred boli dve koľaje. Ocenil pritom súčasné úsilie na obnove železničky. "Verím, že aj vďaka pomoci mesta Košice budú pribúdať na jej trati takéto novinky, čím sa stane ešte atraktívnejšou a príťažlivejšou pre cestujúcich všetkých vekových skupín," povedal.



Úplná stavebná obnova koľajiska vo výhybni, ktorá sa nachádza v strede trate, trvala viac ako mesiac a robila sa za plnej prevádzky. V stanici boli položené štyri výhybky, osadených takmer 130 metrov koľaje číslo 2 a pribudlo tiež viac ako 130 metrov odstavných koľají. V celej stanici bol úplne vymenený koľajový zvršok. Stavebné práce realizovala spoločnosť Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice.



"V uplynulých troch desaťročiach ide o najväčšiu investíciu do infraštruktúry železničky a navyše do majetku mesta Košice. Ešte vlani sa nám z rovnakého projektu podarilo dokončiť stavbu prvej staničnej budovy," doplnil Lehotský.



Nadšenci z občianskeho združenia sa snažia železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi prevzali jej prevádzku. Počet návštevníkov sa podarilo za uplynulých sedem rokov zdvojnásobiť.