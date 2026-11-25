< sekcia Regióny
Obnovené dielne Strednej odbornej školy drevárskej slávnostne otvorili
Modernizácia priniesla škole nielen zateplenie budovy, nové okná či podlahy.
Autor TASR
Zvolen 25. novembra (TASR) - Pod Pustým hradom v stredu slávnostne otvorili zrekonštruované dielne Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Vďaka modernizácii za štyri milióny eur majú stroje, ktoré využívajú všetky najmodernejšie technológie. Počas otvorenia o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, ktorý školu zriaďuje.
Spresnil, že modernizácia priniesla škole nielen zateplenie budovy, nové okná či podlahy. Investovali predovšetkým do moderných technológií a vybavenia, ktoré posunú odborné vzdelávanie na novú úroveň. V dielňach pribudlo technické vybavenie, ktoré využíva robotiku, automatizáciu či virtuálnu realitu, a tiež najmodernejšie CNC stroje. „Cieľom je, aby sa žiaci učili pracovať s technológiami, s ktorými sa stretnú v praxi. Aby zo školy odchádzali pripravení na požiadavky moderného trhu práce,“ uviedol BBSK.
Lunter povedal, že tento projekt je súčasťou vízie tvorby technologických centier pri krajských stredných odborných školách. Prepájať majú vedu, prax, továrne a vzdelávanie študentov. Spomenul, že na otvorenie preto pozvali aj zástupcov Technickej univerzity vo Zvolene i členov rady zamestnávateľov.
Ako dodal, vytvoriť chcú také podmienky, aby sa šikovní študenti s nápadmi a motiváciou dokázali osamostatniť. „Aby na týchto strojoch mali možnosť rozbiehať svoje vlastné projekty, s ktorými budú už aj obchodovať,“ vysvetlil. Zámerom podľa neho je, aby si po absolvovaní tejto školy nemuseli študenti začať hľadať prácu v zahraničí alebo mimo BBSK.
Zároveň poznamenal, že zvolenská drevárska škola sa zapojila do projektu Centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP). Štát vybral potenciálne miesta na celom Slovensku, kde zakladá pracoviská v danom odbore. „Keď všetko pôjde podľa plánu, tak v roku 2028, po preinvestovaní ďalších 1,8 milióna eur, by táto škola mala získať certifikát CEOVP,“ zdôraznil s tým, že je to dôležitá správa aj pre zamestnávateľov v drevárskom priemysle.
Spresnil, že modernizácia priniesla škole nielen zateplenie budovy, nové okná či podlahy. Investovali predovšetkým do moderných technológií a vybavenia, ktoré posunú odborné vzdelávanie na novú úroveň. V dielňach pribudlo technické vybavenie, ktoré využíva robotiku, automatizáciu či virtuálnu realitu, a tiež najmodernejšie CNC stroje. „Cieľom je, aby sa žiaci učili pracovať s technológiami, s ktorými sa stretnú v praxi. Aby zo školy odchádzali pripravení na požiadavky moderného trhu práce,“ uviedol BBSK.
Lunter povedal, že tento projekt je súčasťou vízie tvorby technologických centier pri krajských stredných odborných školách. Prepájať majú vedu, prax, továrne a vzdelávanie študentov. Spomenul, že na otvorenie preto pozvali aj zástupcov Technickej univerzity vo Zvolene i členov rady zamestnávateľov.
Ako dodal, vytvoriť chcú také podmienky, aby sa šikovní študenti s nápadmi a motiváciou dokázali osamostatniť. „Aby na týchto strojoch mali možnosť rozbiehať svoje vlastné projekty, s ktorými budú už aj obchodovať,“ vysvetlil. Zámerom podľa neho je, aby si po absolvovaní tejto školy nemuseli študenti začať hľadať prácu v zahraničí alebo mimo BBSK.
Zároveň poznamenal, že zvolenská drevárska škola sa zapojila do projektu Centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP). Štát vybral potenciálne miesta na celom Slovensku, kde zakladá pracoviská v danom odbore. „Keď všetko pôjde podľa plánu, tak v roku 2028, po preinvestovaní ďalších 1,8 milióna eur, by táto škola mala získať certifikát CEOVP,“ zdôraznil s tým, že je to dôležitá správa aj pre zamestnávateľov v drevárskom priemysle.