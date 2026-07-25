< sekcia Regióny
Obnovené hrádzové priepusty na Latorici zlepšia zásobovanie ramien
SOS/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti dopĺňa, že medzi Tisou a Latoricou sa kedysi rozprestierala rozsiahla sústava riečnych ramien.
Autor TASR
Michalovce 25. júla (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS)/BirdLife Slovensko zrekonštruovali dva hrádzové priepusty na ľavobrežnej hrádzi Latorice. Cieľom je zlepšiť zásobovanie riečnych ramien vodou. Informuje o tom SVP na sociálnej sieti.
Ako uviedol podnik, prečistili sa prívodné kanály od Latorice k priepustom aj časť výtokových kanálov na vzdušnej strane hrádze. „Vďaka tomu sa cez priepusty môže povodňová voda Latorice dostať do kanálovej siete a zavodniť rameno Čéne aj Východný Leleský kanál, čo je základný predpoklad na to, aby sa v ďalších krokoch podarilo vodou zásobiť aj celú sústavu ramien Tice,“ objasnil SVP. Podľa neho je riešenie z finančného hľadiska pomerne jednoduché a rýchlo prinesie výsledky.
SOS/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti dopĺňa, že medzi Tisou a Latoricou sa kedysi rozprestierala rozsiahla sústava riečnych ramien. „Dnes tu však dažďová voda už nedokáže trvalo zavodniť veľké korytá ramien Čéne a Tice. Hladina sezónne výrazne klesá, korytá zarastajú drevinami a vzácne biotopy hornej Tice sa pred očami strácajú a vysychajú,“ tvrdí.
Dodáva, že tieto ramená sú kľúčové pre hniezdenie bučiakov, chochlačiek bielookých, ktoré inde na Slovensku nie sú v takých počtoch ako na Východoslovenskej nížine. Zadržiavanie vody je podľa SOS/BirdLife Slovensko dôležité nielen pre vzácne druhy, ale aj pre hospodárov na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch.
Ako uviedol podnik, prečistili sa prívodné kanály od Latorice k priepustom aj časť výtokových kanálov na vzdušnej strane hrádze. „Vďaka tomu sa cez priepusty môže povodňová voda Latorice dostať do kanálovej siete a zavodniť rameno Čéne aj Východný Leleský kanál, čo je základný predpoklad na to, aby sa v ďalších krokoch podarilo vodou zásobiť aj celú sústavu ramien Tice,“ objasnil SVP. Podľa neho je riešenie z finančného hľadiska pomerne jednoduché a rýchlo prinesie výsledky.
SOS/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti dopĺňa, že medzi Tisou a Latoricou sa kedysi rozprestierala rozsiahla sústava riečnych ramien. „Dnes tu však dažďová voda už nedokáže trvalo zavodniť veľké korytá ramien Čéne a Tice. Hladina sezónne výrazne klesá, korytá zarastajú drevinami a vzácne biotopy hornej Tice sa pred očami strácajú a vysychajú,“ tvrdí.
Dodáva, že tieto ramená sú kľúčové pre hniezdenie bučiakov, chochlačiek bielookých, ktoré inde na Slovensku nie sú v takých počtoch ako na Východoslovenskej nížine. Zadržiavanie vody je podľa SOS/BirdLife Slovensko dôležité nielen pre vzácne druhy, ale aj pre hospodárov na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch.