Obnovené priestory Lekárne u Salvatora predstavia verejnosti

Bratislava 20. októbra (TASR) - Do ikonickej budovy Salvatora na Panskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa po viac ako 25 rokoch vráti lekáreň. Ešte predtým, ako začne s prevádzkou, predstavia obnovené priestory 28. októbra verejnosti. Podujatie organizuje hlavné mesto spoločne so Slovenskou lekárnickou komorou a okrem prehliadky sú súčasťou programu koncerty aj diskusie.



"Po 28 rokoch navraciame život a funkciu národnej kultúrnej pamiatke Lekárni u Salvatora. Legendárne priestory, ktoré roky chradli, sme obnovili, vrátili sme sem jedinečný barokový mobiliár a už čoskoro sa do lekárne vráti aj tá pravá lekárenská vôňa," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti. Lekáreň tam podľa jeho slov otvorí Slovenská lekárnická komora.



Dodal, že návštevníci budú mať možnosť spoznať tento priestor, jeho šuplíky, fľaštičky, intarzie, táru, mažiar, levy a všetky skryté zákutia ešte predtým, ako lekáreň začne s prevádzkou.



Oficína lekárne bude rovnaká ako pred 100 rokmi, zázemie však bude spĺňať požiadavky, ktoré vyhovujú súčasným zdravotníckym zariadeniam. Pôjde o štandardnú lekáreň, ale s kompletne zrekonštruovanou historickou výbavou nábytku, ktorý má viac ako 300 rokov.



Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred niekoľkými rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Originálny barokový lekárenský mobiliár odkúpilo v roku 2021 takmer za milión eur od súkromného zberateľa z Nového Mesta nad Váhom.



Vlani v júni bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo na dobu neurčitú prenájom priestorov vrátane historického mobiliára neziskovej organizácii Lekáreň u Salvatora, ktorá patrí pod Slovenskú lekárnickú komoru.