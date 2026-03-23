Obnovené sídlo Slovenskej advokátskej komory je skolaudované
Cieľom rekonštrukcie bolo vybudovanie primeraného a dôstojného sídla najväčšej stavovskej organizácie právnikov v SR.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Obnovené sídlo Slovenskej advokátskej komory (SAK) na Kolárskej ulici v Bratislave je skolaudované. Kolaudačné rozhodnutie je podľa komory záverečným míľnikom jej najväčšej spoločnej investície, ktorej výsledkom je dôstojný obnovený domov slovenskej advokácie. Informuje o tom na svojom webe. V obnovených priestoroch by chceli začať fungovať čo najskôr.
„Kolaudáciu chápeme ako príležitosť na spoločné oslavy nášho diela. Úprimne si želáme, aby nové sídlo SAK slúžilo v prvom rade ako miesto mnohých kolegiálnych stretnutí, ale zároveň aby bolo miestom rozvíjania dobromyseľného dialógu s partnermi, zameraného na zlepšovanie právneho prostredia v SR a rozvoj slobodnej advokácie,“ uviedli z komory.
Cieľom rekonštrukcie bolo vybudovanie primeraného a dôstojného sídla najväčšej stavovskej organizácie právnikov v SR. Súčasná budova Slovenskej advokátskej komory bola dokončená v roku 1992. Dôvodom rekonštrukcie bol havarijný technický stav sídla. Takisto členská základňa medzičasom narástla a kapacity budovy už nemali šancu pokryť súvisiace zvýšené povinnosti v oblasti vzdelávania a výkonu funkcií komory. Komora financovala rekonštrukciu najmä z vlastných, na tento účel naakumulovaných zdrojov a z bankového úveru. Čiastočne aj z dobrovoľných príspevkov jej členov, ktoré prijímali na transparentnom účte.
