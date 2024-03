Obnovenú Grasalkovičovu záhradu by mali otvoriť v apríli

Bratislava 6. marca (TASR) - Obnovená Grasalkovičova (Prezidentská) záhrada v bratislavskom Starom Meste by mala byť pre verejnosť opäť otvorená v prvej polovici apríla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková. Otvorená mala byť síce už začiatkom roka, mestská časť však termín presunula aj z dôvodu rozsiahlejšej výsadby. Náklady revitalizácie dosiahli sumu 1,32 milióna eur.



"Zeleň potrebuje oproti "hrubším" prácam čas, aby sa dobre zakorenila a uchytila. Veľkú úlohu zohráva aj ročné obdobie. Novým stromom, kríkom a cibuľovinám sme potrebovali dopriať pokoj," skonštatovala Gubková s tým, že priestor potreboval aj nový mlatový chodník, ktorého posledná úprava je plánovaná krátko pred otvorením záhrady.



V rámci projektu bol práve na zeleň kladený značný dôraz. Mestská časť nahradila 46 stromov v zlom zdravotnom stave, vysadila ďalších 84 stromov. Doplnila tiež kvetinové výsadby, kríky, cibuľoviny či letničky, vysadila napríklad viac ako 16.100 kusov dvojročiek či vyše 19.680 cibuľovín. Vysiatych bolo takmer 450 kilogramov osiva, ošetrených 1,75 hektára trávnika. Pribudol tiež nový zavlažovací systém, verejné osvetlenie i mobiliár. Betónové chodníky boli vymenené za vodopriepustné.



Mestská časť zároveň podľa Gubkovej vníma aj potrebu a obľubu detského ihriska v záhrade, v rámci jej revitalizácie, na ktorú získala financie, však súčasťou projektu byť nemohlo. Samospráva preto pristúpila aspoň k jeho repasovaniu a doplneniu niektorých hracích prvkov. Plánov na nové ihrisko sa však mestská časť nevzdáva, uchádza sa preto o projektové dotácie.



Celkový rozpočet revitalizácie dosiahol sumu 1.320.000 eur, z toho viac ako 1,1 milióna eur predstavuje dotácia. Všetky práce, ktoré mali byť vykonané v rámci projektu, na ktorý dostala mestská časť financie z eurofondov, boli zrealizované v stanovenom čase, teda do 31. decembra 2023. "Všetky termíny a podmienky čerpania nenávratného finančného príspevku Staré Mesto dodržalo," doplnila Gubková.



Staré Mesto začalo s komplexnou revitalizáciou Grasalkovičovej záhrady vlani v lete. Boli to prvé významnejšie práce v záhrade od jej poslednej revitalizácie v 90. rokoch. Počas revitalizácie záhrady Generálny investor Bratislavy, ktorý spravuje Fontánu Radosť zo života, obnovil rozvody vody, čerpadlo a fontánu vyčistil.