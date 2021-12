Obnovenú renesančnú zvonicu posvätili, bude slúžiť ďalším generáciám

Kežmarok 10. decembra (TASR) – Renesančnú zvonicu v Kežmarku v piatok po obnove slávnostne posvätil administrátor spišskej diecézy Ján Kuboš. Na jej obnovu šlo viac ako 410.000 eur, rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch fáz a začala v marci.



„Je to veľká vec, keď si uvedomujeme, že tu nejde o desaťročia, ale storočia a môžeme si tak uvedomiť hodnotu diela, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Je vidieť, že dbali o to, aby táto zvonica mala svoju hodnotu aj zvonku a nielen zvnútra,“ zhodnotil Kuboš.







Samospráva získala na rekonštrukciu dotáciu z dvoch výziev Prešovského samosprávneho kraja takmer 250.000 eur. Zvyšok dofinancovala zo svojich zdrojov. „Pre nás je zvonica dedičstvom a je potešením, keď sa nám podarí takýto skvost, národnú kultúrnu pamiatku, obnoviť. Touto renováciou bude ďalej plniť svoj účel, zachovali sme ju pre ďalšie generácie a zároveň sa stáva jednou z historických dominánt mesta,“ skonštatoval primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Prvá fáza obnovy sa okrem iného týkala opravy a náterov fasády a tiež položenia zámkovej dlažby. Zreštaurovaná bola aj nástenná maľba. Druhá fáza zahŕňala rekonštrukčné a reštaurátorské práce zamerané na sgrafitovú výzdobu a historické omietky. Renovácie sa dočkal tiež kamenný portál so schodmi. Zvonica bola naposledy rekonštruovaná v roku 1999.



Kežmarská zvonica je najstaršia a zároveň sa radí medzi najkrajšie na Spiši. Bola postavená v tesnej blízkosti Baziliky sv. Kríža v centre mesta v roku 1591. Zvonicu zdobí renesančná štítková atika s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarok. Najstarší zvon, ktorý sa v nej nachádza, je z roku 1525 a pred postavením zvonice bol pravdepodobne vo veži susediaceho kostola. Podobné zvonice sú napríklad v Strážkach, Spišskej Belej, Vrbove, Spišskej Sobote či v Poprade.