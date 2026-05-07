< sekcia Regióny
Obnovenú sieň v Dome Matice slovenskej otvoria filmové kostýmy
Zrevitalizovaná výstavná sieň prinesie moderné a dôstojné priestory pre kultúrne podujatia a výstavy.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. mája (TASR) - Zrekonštruovanú výstavnú sieň v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši otvoria vzácne kostýmy a kroje z viacerých ikonických slovenských filmov. Návštevníci uvidia autentické kostýmy z diel Sedem zhavranelých bratov, Kamenný chodníček, Ženský zákon, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kubo, Jánošík, Sám vojak v poli či Parížski mohykáni. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, podujatie s besedou sa uskutoční vo štvrtok o 16.00 h.
„Spolupráca našej samosprávy s matičiarmi je dlhodobo na veľmi vysokej úrovni. Aktívne sa zapájajú do mestských podujatí a prinášajú vlastné hodnotné projekty. Zároveň platí, že mesto doteraz nemalo vlastnú výstavnú sieň. Tieto priestory v mestskej budove budeme teraz vedieť spoločne využívať na kvalitné výstavy a podujatia, ktoré posunú kultúrny život v našom meste ďalej,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Zrevitalizovaná výstavná sieň prinesie moderné a dôstojné priestory pre kultúrne podujatia a výstavy. Rekonštrukcia za 29.000 eur zahŕňala kompletnú obnovu podlahy vrátane brúsenia, nivelácie a položenia novej krytiny, obnovu omietok v celom interiéri, modernizáciu elektroinštalácie a osvetlenia, inštaláciu nových bodových nastaviteľných svietidiel na expozičné predmety, ako aj nový kazetový strop, závesný systém a okenné žalúzie.
Výstavná sieň bude slúžiť širokej spádovej oblasti a vytvorí zázemie pre kultúrne podujatia. „Doteraz slúžila najmä na prezentáciu autorov, ktorých život alebo tvorba boli späté s Liptovom. Po rekonštrukcii však získava úplne nový rozmer a otvára nám nové možnosti, pretože už dokáže hostiť aj prvotriedne výstavy s celoslovenským významom,“ podotkol podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
Budova Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši je vo vlastníctve mesta. V roku 2008 ju dal matičiarom do prenájmu na 50 rokov za symbolické euro primátor Blcháč, predtým slúžila na komerčné účely. Okrem matičiarov sa v budove schádzajú aj rôzne miestne kluby a organizácie.
„Spolupráca našej samosprávy s matičiarmi je dlhodobo na veľmi vysokej úrovni. Aktívne sa zapájajú do mestských podujatí a prinášajú vlastné hodnotné projekty. Zároveň platí, že mesto doteraz nemalo vlastnú výstavnú sieň. Tieto priestory v mestskej budove budeme teraz vedieť spoločne využívať na kvalitné výstavy a podujatia, ktoré posunú kultúrny život v našom meste ďalej,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Zrevitalizovaná výstavná sieň prinesie moderné a dôstojné priestory pre kultúrne podujatia a výstavy. Rekonštrukcia za 29.000 eur zahŕňala kompletnú obnovu podlahy vrátane brúsenia, nivelácie a položenia novej krytiny, obnovu omietok v celom interiéri, modernizáciu elektroinštalácie a osvetlenia, inštaláciu nových bodových nastaviteľných svietidiel na expozičné predmety, ako aj nový kazetový strop, závesný systém a okenné žalúzie.
Výstavná sieň bude slúžiť širokej spádovej oblasti a vytvorí zázemie pre kultúrne podujatia. „Doteraz slúžila najmä na prezentáciu autorov, ktorých život alebo tvorba boli späté s Liptovom. Po rekonštrukcii však získava úplne nový rozmer a otvára nám nové možnosti, pretože už dokáže hostiť aj prvotriedne výstavy s celoslovenským významom,“ podotkol podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
Budova Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši je vo vlastníctve mesta. V roku 2008 ju dal matičiarom do prenájmu na 50 rokov za symbolické euro primátor Blcháč, predtým slúžila na komerčné účely. Okrem matičiarov sa v budove schádzajú aj rôzne miestne kluby a organizácie.