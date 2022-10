Obnovenú zvonicu v Brezne sprístupnili po prvý raz verejnosti

Brezno 1. októbra (TASR) – Na breznianskom námestí otvorili v sobotu zrekonštruovanú historickú dominantu horehronskej metropoly - mestskú vežu - a po prvý raz ju sprístupnili verejnosti. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.



Záujemcovia spoznali nové infocentrum, ktoré sídli na prízemí veže, a moderné interaktívne múzeum približujúce fakty a zaujímavosti o dominante, ktorej hovoria zvonica. Druhé podlažie im pripomenulo život generála Milana Rastislava Štefánika a aj to, čo ho s Breznom spájalo. Po ňom je pomenované i námestie, kde sa týči jeho socha. Návštevníci sa tiež mohli pokochať majestátnymi zvonmi a na najvyššom podlaží si pozrieť, ako vyzeral byt zvonára, ktorý tam kedysi býval so svojou rodinou.



Zvonica sa dočkala komplexnej obnovy po desiatkach rokov. Mesto s ňou začalo ešte vlani v letných mesiacoch. Zhotoviteľ diela najprv zrenovoval fasádu, strechu a osadil okná. V zimnom období pokračovala obnova vo vnútorných priestoroch. Na jar dokončili zostávajúce práce v exteriéri, ako izoláciu základov zvonice, novú kanalizačnú a vodovodnú prípojku či spevnenie plôch v blízkosti veže.



Mesto do tohto projektu investovalo okolo 500.000 eur z mestského rozpočtu a Banskobystrický samosprávny kraj prispel sumou 200.000 eur.