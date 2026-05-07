Obnovený areál ZŠ na Grösslingovej ulici využijú žiaci i verejnosť
Multifunkčné ihrisko poskytuje možnosť pre futbal, basketbal i volejbal.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - V areáli Základnej školy (ZŠ) s materskou školou M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici v bratislavskom Starom Meste zrekonštruovali školský dvor. Prístupný bude nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti.
„Súčasťou obnovenej plochy je športovisko, herné prvky a priestor pre komunitné prvky,“ priblížil starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Matej Vagač, ktorý verí, že zrekonštruovaný priestor bude s obľubou využívaný.
Riaditeľka školy Lenka Kaščáková vníma nový školský dvor ako prirodzené rozšírenie vzdelávacieho priestoru, ktorý podporuje pohyb, kreativitu a spoločné zážitky detí. „Zároveň sme radi, že sa tento priestor otvára aj komunite a stáva sa miestom stretávania pre všetky generácie,“ dodala.
Multifunkčné ihrisko poskytuje možnosť pre futbal, basketbal i volejbal. Nadväzuje naň 110-metrový bežecký ovál s doskočiskom pre atletické aktivity, priestor dopĺňa workout zóna i menšia tribúna. Osobitným prvkom je bouldrová lezecká stena, ktorá je navrhnutá bez potreby istenia.
