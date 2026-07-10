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Obnovený mestský park v Bánovciach nad Bebravou už slúži verejnosti
Revitalizáciu samospráva podľa nej realizovala s dôrazom na environmentálne opatrenia, ako sú mlatové a priepustné chodníky či riešenia na zadržiavanie dažďovej vody.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 10. júla (TASR) - Mestský park v Bánovciach nad Bebravou prešiel rozsiahlou revitalizáciou. Projekt priniesol nový amfiteáter, chodníky či zeleň. Investíciu za približne 700.000 eur financovalo mesto z Programu Slovensko, park už opäť slúži verejnosti, slávnostne ho znovuotvorili v uplynulých dňoch. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Patrícia Mutňanská.
„Mesto investovalo do projektu približne 700.000 eur, pričom takmer 600.000 eur získalo z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez Radu partnerstva TSK,“ uviedla Mutňanská.
Revitalizáciu samospráva podľa nej realizovala s dôrazom na environmentálne opatrenia, ako sú mlatové a priepustné chodníky či riešenia na zadržiavanie dažďovej vody. Priniesla tiež výsadbu viac ako 100 nových stromov a tisícok krov, moderné verejné osvetlenie, kamerový systém, bezbariérový prístup aj nový amfiteáter, ktorý vytvorí priestor na organizovanie kultúrnych podujatí.
„Našou snahou bolo vytvoriť nové srdce mesta. Miesto, kde sa budú stretávať rodiny, deti, seniori aj mladí ľudia a kde bude pulzovať život počas celého roka,“ doplnil primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík.
„Mesto investovalo do projektu približne 700.000 eur, pričom takmer 600.000 eur získalo z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez Radu partnerstva TSK,“ uviedla Mutňanská.
Revitalizáciu samospráva podľa nej realizovala s dôrazom na environmentálne opatrenia, ako sú mlatové a priepustné chodníky či riešenia na zadržiavanie dažďovej vody. Priniesla tiež výsadbu viac ako 100 nových stromov a tisícok krov, moderné verejné osvetlenie, kamerový systém, bezbariérový prístup aj nový amfiteáter, ktorý vytvorí priestor na organizovanie kultúrnych podujatí.
„Našou snahou bolo vytvoriť nové srdce mesta. Miesto, kde sa budú stretávať rodiny, deti, seniori aj mladí ľudia a kde bude pulzovať život počas celého roka,“ doplnil primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík.