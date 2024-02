Obnovený objekt v Sade J. Kráľa má byť gastroprevádzkou Ferdinand

Bratislava 10. februára (TASR) - Priestory bývalého erotického salónu v Sade Janka Kráľa, ktoré prešli rekonštrukciou, sa zmenia na gastroprevádzku Ferdinand. Vyplýva to z výsledkov verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov. Jej víťazom sa stala spoločnosť Wirtshaus, ktorá ich bude mať v prenájme štyri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri.



"Víťazný návrh získal od odbornej výberovej komisie najväčší počet bodov v kombinácii kritérií, ktoré boli rozdelené medzi ponúkanú výšku nájomného a kvalitatívne aspekty. Spoločnosť Wirtshaus by chcela s otvorením prevádzky stihnúť ešte letnú sezónu," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Bistro Ferdinand by malo oživiť Sad Janka Kráľa od rána do večera, čo znamená, že prevádzka sa má prispôsobovať dennému a večernému režimu. V pláne je podávanie raňajok i obedov s mäsovou, vegetariánskou i vegánskou ponukou. Súčasťou bistra má byť tiež kaviarenská ponuka nápojov a koláčov. Vo večerných hodinách by sa mal koncept prevádzky zmeniť z bistra na reštauráciu.



Pomenovanie prevádzky Ferdinand má podľa spoločnosti viacero dôvodov. Okrem toho, že je ako názov gastroprevádzky originálny či zapamätateľný, avšak zároveň úzko spojený s Bratislavou a Katedrálou sv. Martina, na ktorú sa návštevníci Sadu Janka Kráľa pozerajú a ktorá bola miestom korunovácii uhorských panovníkov. "Najfrekventovanejšie meno korunovácií v Bratislave bolo práve Ferdinand. Konkrétne Ferdinand II., Ferdinand IV. a Ferdinand V., ktorý bol aj posledným korunovaným panovníkom v Bratislave," vysvetľuje spoločnosť vo svojej prezentácii. Zároveň však názov vníma aj ako poctu autorovi budovy, architektovi Ferdinandovi Končekovi.



Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Rekonštrukcia zanedbanej budovy sa začala v roku 2022.



Na prehliadke priestorov, ktorá bola povinná pre pripustenie záujemcu do súťaže, sa zúčastnilo 15 subjektov. Podklady do súťaže nakoniec poslali dvaja z nich.