< sekcia Regióny
Športový areál na Zlatom potoku vo Zvolene je už prístupný verejnosti
V zrekonštruovanom areáli je pre návštevníkov k dispozícii bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, nachádzajú sa tu aj sektory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľou či skok do výšky.
Autor TASR
Zvolen 24. júla (TASR) - Zrekonštruovaný športový areál pri Základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene už je prístupný verejnosti. Areál slávnostne otvorili ešte začiatkom júna, nasledujúce týždne odstraňovali nedostatky zistené pri kolaudácii.
Obnovený športový areál na Zlatom potoku zvolenská samospráva pre verejnosť otvorila už v pondelok (20. 7.). Zrekonštruované športovisko je podľa prevádzkového poriadku počas prázdnin a víkendov prístupné od 8.00 do 21.00 h.
„Počas júla boli odstránené všetky nedostatky, ktoré boli zistené v kolaudačnom konaní. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie mesto obdržalo v piatok 17. júla. Areál má oddnes dvoch správcov, ktorí budú na športovisko dozerať a navyše je aj pod kamerovým systémom,“ informovala radnica.
V zrekonštruovanom športovom areáli je pre návštevníkov k dispozícii bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, nachádzajú sa tu aj sektory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľou či skok do výšky. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch pri telocvični.
Na obnovu športového areálu na Zlatom potoku získala zvolenská samospráva vyše 720.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady projektu mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Mesto si v súvislosti s touto haváriou uplatňuje náhradu škody, ktorá presahuje 545.000 eur.
Obnovený športový areál na Zlatom potoku zvolenská samospráva pre verejnosť otvorila už v pondelok (20. 7.). Zrekonštruované športovisko je podľa prevádzkového poriadku počas prázdnin a víkendov prístupné od 8.00 do 21.00 h.
„Počas júla boli odstránené všetky nedostatky, ktoré boli zistené v kolaudačnom konaní. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie mesto obdržalo v piatok 17. júla. Areál má oddnes dvoch správcov, ktorí budú na športovisko dozerať a navyše je aj pod kamerovým systémom,“ informovala radnica.
V zrekonštruovanom športovom areáli je pre návštevníkov k dispozícii bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, nachádzajú sa tu aj sektory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľou či skok do výšky. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch pri telocvični.
Na obnovu športového areálu na Zlatom potoku získala zvolenská samospráva vyše 720.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady projektu mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Mesto si v súvislosti s touto haváriou uplatňuje náhradu škody, ktorá presahuje 545.000 eur.