Obnovený Vagačov dom v Detve je pred kolaudáciou

Detva 29. decembra (TASR) - Obnovený historický Vagačov dom v Detve je pred kolaudáciou. Pre TASR to uviedol majiteľ domu Martin Doskočil. Jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostáva novú tvár.



„Z mnohých prvkov, ktoré ľudí zaujmú, je aj dlažba vo dvore. Je kompletne nová, pričom sme sa držali pôvodného materiálu,“ zhrnul. „Pred obnovou bol dvor vyložený čadičovými a žulovými dlažobnými kockami, tzv. mačacími hlavami. Tak to vyzerá aj teraz. Vo dvore si môžu návštevníci všimnúť aj betón, v ktorom je motív, ktorý používali Vagačovci. Našli sme ho v objekte a rozhodli sme sa, že ho tiež použijeme,“ dodal majiteľ, ktorý s úplnou rekonštrukciou začal v roku 2017.



V obnovených priestoroch bude aj múzeum venované rodine Vagačovcov. Na jeho presnej koncepcii však majiteľ stále pracuje. Priestor, v ktorom bude, je tak aj naďalej prázdny. Kedy Vagačov dom otvoria pre ľudí, zatiaľ nie je známe. Všetko bude závisieť od procesu kolaudácie a súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Výsledkom stavebných prác je aj parkovisko s kapacitou 19 miest vrátane jedného pre ťažko zdravotne postihnutého. Obnovená je tiež autobusová zastávka pri dome, je to drevený altánok s lavičkou, ktorú dal majiteľ vyrobiť na vlastné náklady. Nový je tiež názov zastávky, ktorý sa z pôvodného názvu Janka Kráľa zmenil na Vagačov dom.



Priestor bude slúžiť i pre turistov, ktorí sa budú chcieť zoznámiť s rodinou Alexandra Vagača a jej prácou s bryndzou. K dispozícii bude aj publikácia Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania, ktorá opisuje základné historické medzníky výroby bryndze. Atmosféru priestoru dolaďujú farby stien, ktoré budú takmer rovnaké ako tie v minulosti. Pribudnú aj dobové fotografie významnej rodiny a majiteľ chce tiež do priestoru priniesť nábytok, akým bol kedysi zariadený. Okrem múzea bude v dome aj kaviareň s historickým nábytkom a dobovými predmetmi. „Stále ju zariaďujeme,“ spomenul v decembri Doskočil.



Za historickým domom vo dvore je aj remeselný pivovar. Nachádza sa v samostatnej budove, v ktorej sa v minulosti mlel syr na výrobu bryndze. „Piváreň je takmer zariadená,“ dodal Doskočil.



Vagačovci pochádzali zo Starej Turej a patrili medzi zámožných obyvateľov poddanského pôvodu. Do Detvy prišli v roku 1787, keď sa rozhodli založiť prvú bryndziareň na Slovensku a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom.