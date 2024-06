Diaľničná spoločnosť obnoví ochranu zábradlí na moste pod Tatrami

Mengusovce 14. júna (TASR) - Od pondelka 17. júna od 7.00 h bude obmedzená doprava na diaľnici D1 pod Tatrami. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž obnoví protikoróznu ochranu zábradlí na diaľničnom moste pri Mengusovciach. Obmedzenie potrvá do 13. júla a práce budú realizovať v štyroch etapách. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie NDS.



V prvej etape bude zriadené pracovisko v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu v smere do Popradu, nasledovať bude ľavý pruh a potom pravý a ľavý pruh pravého jazdného pásu v smere do Prešova. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, resp. vo vedľajšom pruhu.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami a najmä rešpektovali rýchlostné limity. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," uzatvára NDS.