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Obnovia ďalší úsek cesty medzi Sobotišťom a Majeríčkami
Súčasťou prác je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Autor TASR
Trnava 1. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje v modernizácii ciest druhej a tretej triedy. Vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu 3,3-kilometrového úseku cesty druhej triedy číslo 581 medzi Sobotišťom a Majeríčkami v okrese Senica. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,55 milióna eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na ceste, začiatok úseku je za obcou Sobotište a koniec úseku je v križovatke s cestou tretej triedy v obci Majeríčky na rozhraní predchádzajúcich rekonštruovaných úsekov. Úsek zasahuje intravilán aj extravilán obcí, tvorí súvislú trasu v celkovej dĺžke 1780 metrov.
Súčasťou prác je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Ide o pokračovanie obnovy tejto komunikácie, s ktorou TTSK začal vlani. Cieľom je postupné zlepšenie dopravného spojenia v regióne a zároveň zlepšenie prístupu k hradu Branč. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,55 milióna eur, čo z nej robí podľa TTSK najväčšiu tohtoročnú rekonštrukciu cesty financovanú z vlastných zdrojov kraja.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na ceste, začiatok úseku je za obcou Sobotište a koniec úseku je v križovatke s cestou tretej triedy v obci Majeríčky na rozhraní predchádzajúcich rekonštruovaných úsekov. Úsek zasahuje intravilán aj extravilán obcí, tvorí súvislú trasu v celkovej dĺžke 1780 metrov.
Súčasťou prác je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Ide o pokračovanie obnovy tejto komunikácie, s ktorou TTSK začal vlani. Cieľom je postupné zlepšenie dopravného spojenia v regióne a zároveň zlepšenie prístupu k hradu Branč. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,55 milióna eur, čo z nej robí podľa TTSK najväčšiu tohtoročnú rekonštrukciu cesty financovanú z vlastných zdrojov kraja.