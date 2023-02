Obnovia Strednú odbornú školu v Tornali

Tornaľa 20. februára (TASR) - Strednú odbornú školu (SOŠ) v Tornali čaká rozsiahla modernizácia, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je jej zriaďovateľom, získal na tento účel dotáciu vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Obnovou prejde hlavná budova školy i aktuálne nevyužívaný objekt bývalej škôlky, projekt počíta aj s nákupom nového materiálno-technického vybavenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní a tiež vytvorenie modernej výchovnej a vzdelávacej inštitúcie pre žiakov, pedagógov, odborných zamestnancov, účastníkov celoživotného vzdelávania, a to najmä z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne slabších skupín z regiónu a okolia. Cieľom je zlepšenie ich sociálneho postavenia posilnením odborných zručností a následným úspešným uplatnením sa na trhu práce," priblížila hovorkyňa kraja.



Súčasťou projektu bude komplexná rekonštrukcia školského areálu, obnovou prejde hlavná budova SOŠ i objekt bývalej materskej školy. Budovy sa zateplia, vymenené budú okná, vykurovacie systémy a rekonštruované budú kompletne aj interiéry. V rámci nákupu vybavenia sa počíta s novými strojmi a zariadeniami pre stavebnú výrobu, spracúvanie dreva i krajčírov. Pribudne tiež úžitkový automobil s prívesným vozíkom, platforma zdieľaného servera či fitnes zariadenie.



Rekonštrukcia SOŠ v Tornali má podľa BBSK vďaka zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov priniesť aj ekonomickú úsporu prevádzkových nákladov. Nákup nového materiálno-technického vybavenia a modernizácia priestorov má tiež prispieť k vyššej miere motivácie žiakov v rozsahu ich dochádzky a záujmu o vzdelanie a následnému zníženiu miery nezamestnanosti v regióne.



"Proces verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor je ukončený a úspešný uchádzač bol vyzvaný na podpis zmluvy o dielo, ku ktorému by malo dôjsť v najbližšom období s následným začatím stavebných prác. Projekt by mal prebiehať od marca do decembra 2023," dodala Štepáneková s tým, že kraj čoskoro vyhlási aj verejné obstarávanie na materiálno-technické vybavenie.