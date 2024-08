Obnovia vozovku na diaľnici D1 na Liptove a pod Tatrami

Mengusovce/Liptovský Mikuláš 14. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kompletne obnoví kryt vozovky na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši, Važci, Štrbe aj Mengusovciach. Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa informoval, že celkovo sa do veľkoplošnej opravy diaľnice D1 na Liptove a pod Tatrami investuje viac ako 6,5 milióna eur.



Stavebné práce budú realizovať postupne v etapách. V niektorých prípadoch bude potrebné kompletne vylúčiť dopravu a premávka bude smerovaná do voľného jazdného pásu pri jazde v špeciálnom režime. S prvými prácami sa začne vo štvrtok 15. augusta.



Veľkoplošné opravy vozovky sa týkajú úsekov medzi Važcom a Mengusovcami obojsmerne. V roku 2024 opravia pravý jazdný pás v celej šírke vrátane krajnice v úseku medzi Važcom a Štrbou v kilometri 302,940 - 310,390 a medzi Štrbou a Mengusovcami v kilometri 311,650 - 314,400, v druhom prípade vrátane vetiev križovatky Štrba. Súčasne bude prebiehať oprava úsekov v okolí Liptovského Mikuláša v kilometri 271,650 - 267,500 - ľavý jazdný pás v celej šírke diaľnice a v okolí Východnej v kilometri 292,150 - 295,318 - pravý jazdný pás v celej šírke diaľnice.



Práce na opravách vozoviek budú pokračovať aj v roku 2025, a to na úsekoch medzi Štrbou, Važcom a Mengusovcami v ľavom jazdnom páse vrátane krajnice a vetiev križovatky Štrba.



NDS v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní a dodržiavali obmedzenia súvisiace s prácami. Vyzýva najmä na rešpektovanie rýchlostných limitov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť motoristov, ale aj pracovníkov v teréne.