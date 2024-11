Obnovili cesty na Spiši a Gemeri, aj úsek Rakovnica-Rožňavské Bystré

Košice 18. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrealizoval súvislé opravy úsekov ciest II. a III. triedy aj v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava. Najdlhším obnoveným úsekom bola cesta II/526 z obce Rakovnica do Rožňavského Bystrého s dĺžkou viac ako dva kilometre. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



"Správa ciest Košického kraja opravila aj úsek na ceste II/587 medzi Štítnikom a Kunovou Teplicou s dĺžkou 1,4 kilometra a intravilán obce Kunova Teplica s dĺžkou 1,4 km. Opravy sa v tejto obci dočkal aj úsek cesty III/3008, konkrétne príjazd na železničnú stanicu," uviedla hovorkyňa.



V meste Spišská Nová Ves cestári podľa samosprávy položili nový asfalt na ceste II/533 od križovatky Školská po čerpaciu stanicu s dĺžkou takmer jeden kilometer. Na ceste II/536 prešla opravou ulica Radlinského. Medzi obcami Kurimany a Smižany zmodernizovali cestnú komunikáciu v dĺžke 0,8 kilometra. Oprava sa týkala aj ciest v intraviláne obce Kolinovce s dĺžkou 1,3 kilometra. V Gelnickom okrese kraj zrekonštruoval úsek od križovatky 547/3240 po Richnavu.



"Všetky súvislé opravy ciest by mali byť ukončené do konca novembra a kraj do nich investoval viac ako šesť miliónov eur. Naši cestári opravia tento rok spolu 33 úsekov na 45 kilometroch ciest II. a III. triedy vo všetkých regiónoch Košického kraja," doplnila Strojná. Najviac obnovených cestných úsekov túto sezónu pripadá na okresy Michalovce (11) a Košice-okolie (8).