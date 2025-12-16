< sekcia Regióny
Obnovili lávku spájajúcu Mníchovský potok s kúpeľmi
Do zimnej kampane pripravili aj tlač novej brožúry mesta Bardejov.
Autor TASR
Bardejov 16. decembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov finišuje v decembri s realizáciou viacerých investícií do infraštruktúry a zážitkových prvkov. Jednou z nich je obnova drevenej lávky, ktorá spája lokalitu Mníchovský potok s Bardejovskými Kúpeľmi. Nový mostík s dĺžkou 11 metrov realizovala spoločnosť Raspol-RB zo Smilna a v pondelok (15. 12.) ju odovzdali do užívania verejnosti. TASR o tom za OOCR Šariš - Bardejov informoval Štefan Kuča.
„Lávka je dôležitým prvkom turistickej siete. Prepája kúpeľný areál s prírodou a sprístupní nové trasy pre návštevníkov,“ uviedol riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.
V rámci rozvoja zážitkovej infraštruktúry boli na vyhliadkových vežiach v regióne osadené nové pozorovacie ďalekohľady. Jeden z nich je umiestnený na Berewiczovej veži na Stebníckej Magure, druhý na vyhliadke Kamenná Hora. Dodanie a montáž prebehli na prelome novembra a decembra 2025.
„Vyhliadkové veže sú súčasťou hlavnej turistickej magistrály - Cesty SNP. Nové ďalekohľady zvýšia komfort návštevníkov a posilnia atraktivitu regiónu,“ doplnil Jančošek.
OOCR Šariš – Bardejov rozširuje ponuku aj pre cykloturistov. Do konca roka pribudnú tri nové nabíjacie stanice pre elektrobicykle, konkrétne v Bardejovskej Novej Vsi, Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.
„Podpora ekologickej mobility je jednou z našich priorít. Elektrobicykle sú čoraz populárnejšie a nové stanice uľahčia ich využívanie,“ vysvetlil Jančošek.
V lesoparku Bardejovských Kúpeľov prebehla aj obnova turistického značenia hlavných trás, odpočívadiel a informačných tabúľ na trase Bardejovské Kúpele - Mníchovský potok - Zlaté. Projekt je súčasťou pripravovanej Hradobnej cesty Bardejovské Kúpele - hrad Zborov.
Do zimnej kampane pripravili aj tlač novej brožúry mesta Bardejov. Distribúcia bude v decembri 2025. Brožúra reflektuje aktuálnu ponuku destinácie a posilní marketingovú komunikáciu mesta.
V spolupráci s mestom Svidník sa realizuje zveľadenie okolia tamojšej vyhliadky s útulňou vrátane opravy krbu a doplnkovej infraštruktúry. Súčasťou stratégie je aj rozsiahla mediálna kampaň na podporu značky UNESCO. Už prebehla infocesta pre novinárov, dotlače propagačných materiálov a máp, pripravujú sa nové brožúry.
„Značka UNESCO je silným magnetom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Našou ambíciou je ju ešte viac zviditeľniť a prepojiť s regionálnymi produktmi cestovného ruchu,“ uzavrel Jančošek.
OOCR Šariš - Bardejov investovala podľa neho za posledné desaťročie státisíce eur do rozvoja turistickej infraštruktúry. Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
