Náučný chodník na Veľkú Stráž je obnovený, pribudli aj nové infopanely

Zvolen 25. júla (TASR) – Zvolenská samospráva obnovila náučný chodník do lokality Veľká Stráž nad mestom. Prechádzku na toto miesto ocenia nielen milovníci prírody, ale vhodná je aj pre rodiny s deťmi. Informoval o tom hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.



"Mesto osadilo v trase chodníka aj osem úplne nových informačných panelov, z ktorých sa návštevník dozvie rôzne zaujímavosti. Kto má vo vrecku mobilný telefón s čítačkou QR kódov, vie si z nich dokonca prehať zvuky vtáctva či dozvedieť sa viac o archeologických nálezoch," uviedol.



Nenáročná trasa začína v záhradkárskej osade nad sídliskom Západ a má dĺžku 5,2 kilometra. Prejsť ju celú zaberie niečo vyše hodiny a pol. Návštevníkov zavedie až na bralo Poštárka, ktoré im odkryje nádherné výhľady na sútok Hrona a Slatiny, chatovú oblasť Červená medokýš či Pustý hrad.



"Ide o obľúbené miesto výletov Zvolenčanov. Nečudo, prechádzka je pohodová a vedie krásnou prírodou. My sme ju chceli ešte viac spríjemniť a ozvláštniť. V spolupráci s odborníkmi – ochranármi i archeológmi sme vytvorili informačné panely s úplne novým obsahom. Je možné z nich nielen čítať, no prostredníctvom mobilného telefónu púšťať náučné videá. Napríklad aj to, ako si v ňom môžeme zacvičiť, aby sme ešte viac zvýšili vplyv lesa na naše zdravie," uviedla pri otvorení chodníka primátorka mesta Lenka Balkovičová.



V pozadí jeho obnovy je dlhodobá spolupráca mesta s odborníkmi v oblasti ochrany prírody či archeológmi. Na obsahu infotabúľ pracovali zástupcovia Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) či Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, texty k histórii a archeológii dodal Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV. Finančne obnovu náučného chodníka podporila Oblastná organizácie cestného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.