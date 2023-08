Obnovili Štefánikovu ulicu v Žiline, doprava tam funguje v inom režime

Žilina 20. augusta (TASR) - Doprava na Ulici M. R. Štefánika v Žiline funguje v novom režime. Rekonštrukcia ulice zmenila priestorové usporiadanie a každý účastník cestnej premávky dostal svoj vyhradený priestor. Hlavnými benefitmi úpravy sú upokojenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.



Na Štefánikovej ulici mesto upravilo spôsob parkovania, ktoré sa zmenilo na pozdĺžne po obidvoch stranách. Šikmé parkovanie obmedzovalo prejazdnosť, pričom po rekonštrukcii sa šírka komunikácie uvoľnila. "V súvislosti so zmenou parkovacieho systému, ktorý mesto prevzalo pod svoju správu, sa upravil aj režim jednotlivých ulíc. Vznikol nový typ ulice so zmiešaným parkovaním. Tento režim umožní dlhodobému aj krátkodobému parkovaniu využívať parkovacie plochy počas celého dňa. Po novom je tak parkovanie v tejto lokalite dostupnejšie a s efektívne využívaným priestorom," priblížila Holienčíková.



Súčasťou ulice sú po novom i ostrovčeky, ktorými samospráva sleduje zvýšenie bezpečnosti chodcov pri prechádzaní cez cestu, dominantou ulice sú vzrastlé stromy. "Absentujúce obrubníky s účelovým spádovaním priľahlej spevnenej komunikácie sa navrhli tak, aby voda v podobe zrážok tiekla priamo k stromom. Pri ich výsadbe sa použili inovatívne technológie v urbanizovanom prostredí ako chráničky existujúcich inžinierskych sietí tak, aby strom do budúcnosti nebol prekážkou siete a, naopak, pri údržbe siete nebol poškodený," ozrejmila Holienčíková. Mesto zároveň použilo štrukturálny substrát s bio uhlím a spevnený vodopriepustný koberec.



V rámci rekonštrukcie pribudol na Štefánikovej ulici priestor pre cyklistický pruh, čo umožní prepojenie centra mesta v smere na Vodné dielo Žilina. Úsek cyklotrasy plynulo nadväzuje na existujúci úsek od nadjazdu ponad Košickú ulicu a popred MH Teplárenský holding. "Cyklisti, jazdiaci v smere do centra mesta, idú spoločne s vozidlami a cyklisti, jazdiaci v opačnom smere, majú vyhradený priestor v podobe protismerného jazdného pruhu. Celková dĺžka cyklotrasy je 1050 metrov," konkretizovala hovorkyňa.



Náklady na vybudovanie cyklotrasy spolu s celkovou úpravou ulice boli vo výške 545.861,96 eura. "Štefánikova ulica je jeden z prvých projektov mesta, ktorý spĺňa kompletne všetky atribúty modernej ulice, keďže po novom má každý účastník dopravy svoje jasné a bezpečné miesto, či sú to autá, cyklisti alebo chodci. Nové riešenie ulice bolo nevyhnutným krokom k upokojeniu dopravy a k zvýšeniu bezpečnosti," poznamenal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Mesto plánuje v ďalšej etape vymeniť povrch chodníkov aj povrch samotnej cesty. Chodníky dostanú povrch zo zámkovej dlažby, ktorá má vodopriepustný charakter. Teleso cesty bude musieť v budúcnosti pre nevyhnutnú výmenu parovodu prejsť rozkopávkou, následne sa na celej ulici vymení asfaltový koberec.